Entrevista | Nicolas Winding Refn: "Los hermanos Lumière crearon el primer vídeo de TikTok de la historia"

Unos lo veneran gracias a películas como Drive (2011), Solo Dios perdona (2013) y The Neon Demon (2016) por su afán experimentador y su talento único para encuadrar imágenes, componerlas y llenarlas de colores y claroscuros; otros lo tachan de esteta hueco y provocador barato. Los seis episodios de Cowboy de Copenhague, que ahora llegan a Netflix, probablemente los reafirmen a todos ellos en sus opiniones.

Mientras contempla a un equipo de mujeres atrapadas en una red de explotación sexual que emprenden un viaje hacia la liberación, la segunda teleserie creada por el danés –la primera, Demasiado viejo para morir joven (2019), fue producida por Amazon Prime Video–, mezcla géneros como el western, el thriller, el cuento de hadas, el cine negro y las aventuras de superhéroes.

Dados los poderes sobrenaturales del personaje, ¿podría decirse que 'Cowboy de Copenhague' es tu propia versión del cine de superhéroes?Muchos de mis personajes coquetean con lo sobrenatural. Como el vikingo protagonista de 'Valhalla Rising' (2009), o el policía tailandés de 'Solo Dios perdona', o incluso el chófer de 'Drive'. Pero sí, podría decirse. Supongo que como rechacé dirigir la segunda parte de 'Wonder Woman', porque sentí que no iba a tener libertad creativa, decidí crear mi propia versión de una mujer fantástica.

¿Crees en lo sobrenatural?Yo crecí en Dinamarca, en una familia en la que Dios no estaba presente pero que sí fomentaba la espiritualidad. En todo caso, fue al mudarnos a Nueva York que yo tuve mi primera experiencia mística. Tenía 8 años, y para mí el traslado fue como llegar a otra galaxia. Todo era más y más grande, y tomaba una dimensión casi mitológica. Lo que más me impacto fue la cantidad de canales de televisión que los estadounidenses tenían. Y creo que el poder de controlar todas esas imágenes con un mando a distancia no solo me afectó profundamente a nivel espiritual, sino que también condicionó el tipo de artista que soy hoy.

Dada tu meticulosidad a la hora de componer imágenes, ¿Cómo te afecta saber que muchos espectadores consumirán la serie a través de pantallas muy pequeñas?Lo acepto, porque soy de los que ven películas a través del teléfono cuando viajan en tren. No existe un solo modo correcto de consumir contenido, dejemos de juzgar los hábitos de las personas. Por supuesto, me da mucha pena visitar una ciudad y ver que una sala ha sido reemplazada por un supermercado, pero debemos hacer películas que puedan proyectarse tanto en una pantalla gigante como en un iPhone. Además, cuando los hermanos Lumière filmaron 'Llegada del tren a la estación de La Ciotat' (1896) crearon el primer vídeo de TikTok de la historia, el primer contenido que desencadenó histeria colectiva.

¿Están las salas de cine en vías de extinción?No, la gente seguirá yendo al cine, pero hacerlo adquirirá un carácter casi litúrgico. Lo importante es volver a hacer cine interesante, y distinguirlo más del contenido que llena las plataformas. La mayoría de ese material no vale el tiempo que se le dedica, y por eso algunas plataformas incluyen la opción de aumentar la velocidad de reproducción. Fingen que nos quieren ahorrar tiempo porque saben que nos lo están robando. Hay que aprender a elegir; por eso existen los influencers, porque necesitamos ser guiados. En cualquier caso, me opongo a la nostalgia. El pasado es una prisión, porque nos impone cómo deberían ser las cosas.

Y tú, claro, rechazas cualquier forma de imposición...El consejo más útil que jamás he recibido me lo dio el gran Elia Kazan durante una cena en su honor que se celebró en Estocolmo, cuando yo era muy joven y él muy mayor. Mientras tomábamos helado, me dijo: “Hazlo todo a tu manera. Siempre”. Y le hago caso, al menos cuando estoy trabajando. En mi casa, en cambio, no tengo autoridad ni para escoger mi corte de pelo ni los calcetines que me pongo. Todo eso lo deciden mi mujer y mis hijas, mientras yo permanezco sentado en el sofá, callado, jugando con mis Lego.