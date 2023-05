Desde hace ya algunos años el mundo de las series ha visto nuevas producciones que han alcanzado un nivel de calidad que nada tiene que envidiar al mejor cine. Historias potentes, concentradas en unas pocas horas, que son capaces de engancharnos hasta el final: esa ha sido la conquista absoluta de las miniseries.

Impulsado mayoritariamente por las plataformas de streaming, este nuevo formato ha llegado para quedarse y dar luz verde a numerosas adaptaciones que precisan de una narrativa más acotada y, además, grandes ideas originales que no tendrían cabida en otras longitudes.

Como el catálogo es cada vez más amplio, hemos decidido separar el grano de la paja y traerte una lista con las miniseries más premiadas de la última década para que aciertes a la primera.

'Chernobyl' (2019)

Creada por Craig Mazin (The Last of Us), retrata los acontecimientos que rodearon el desastre nuclear de Chernóbil en 1986. Esta miniserie fue ampliamente elogiada por la crítica y recibió numerosos premios, entre ellos 10 premios Emmy, dos Globos de Oro y un Critics' Choice Television Award.

En el momento de su estreno fue un rotundo éxito, no solo por la crudeza de los hechos sino, además, gracias a su excelente reparto, dirección de fotografía y capacidad para mostrar durante sus cinco episodios el caos social y político que provocó el accidente.

'American Crime Story: The People v. O.J. Simpson' (2016)

True crime basada en el libro de Jeffrey Toobin The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson, que se centra en el juicio del deportista O. J. Simpson, acusado en 1994 de doble homicidio. La miniserie plasma el transcurso del caso tanto desde la perspectiva de la acusación como de la defensa. Un relato apasionante para quienes conocen el caso y para quienes no, aderezado con unas interpretaciones magníficas.

Creada por Ryan Murphy (American Horror Story, Ratched, Vigilante) ganó dos Globos de Oro y dos Emmy en las categorías de Mejor Miniserie de TV y Mejor actriz principal para Sarah Paulson, entre muchos otros galardones.

'Olive Kitteridge' (2014)

Sigue la vida de una maestra jubilada (Frances McDormand) y su marido (Richard Jenkins) en un pequeño pueblo de Maine. A lo largo de sus cuatro capítulos descubrimos una historia descorazonadora pero, al mismo tiempo, llena de ternura y esperanza.

La serie es una adaptación de la premiada novela homónima de Elizabeth Strout y obtuvo ocho premios Emmy, entre ellos el de Mejor Miniserie de TV, además de múltiples galardones a la interpretación de la oscarizada McDormand.

'El infiltrado' (2016)

Basada en la novela de John le Carré, El infiltrado es una miniserie frenética repleta de suspense que cuenta la historia de cómo el mánager de un hotel de El Cairo y ex soldado (Tom Hiddleston) se infiltra en una red de contrabando de armas encabezada por un compatriota poderoso e implacable (Hugh Laurie).

La actuación de Hiddleston le mereció un Globo de Oro y además El infiltrado fue premiada con el Emmy a la Mejor Miniserie de TV, entre otros premios y multitud de nominaciones.

'Gambito de dama' (2020)

Creada por Scott Frank y Allan Scott, basándose en la novela homónima de Walter Tevis, sigue la vida de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), una joven huérfana que descubre que posee un talento excepcional para el ajedrez. Mientras se enfrenta a los retos de crecer en un orfanato de Kentucky en los años 50 y 60, se obsesiona cada vez más con el juego y empieza a ascender en el mundo del ajedrez de competición.

Tanto la creatividad para poner en escena semejante historia y la excelente interpretación de Taylor-Joy, como la acertada ambientación, hicieron que Gambito de dama subiera como la espuma. Una propuesta valiosa que no pasó desapercibida para la crítica y que obtuvo multitud de premios, entre ellos el Globo de Oro a la Mejor miniserie para TV y el Emmy en la misma categoría.

'Fargo' (2014)

Fargo se ha convertido ya en un imprescindible para los seriéfilos de todas las edades. Inspirada en la película homónima de los hermanos Coen y creada por Noah Hawley, esta serie antológica de comedia negra y policíaca presenta una historia y un elenco de personajes diferentes en cada temporada. Aunque autoconclusivas, todas ellas están conectadas entre sí.

A lo largo de sus cuatro temporadas ha recibido numerosos premios tanto a Mejor miniserie de TV como a las grandes actuaciones de su reparto. Su humor, la imprevisibilidad de los acontecimientos que narra y sus esperpénticos personajes la han convertido en clásico moderno.

'The Pacific' (2010)

Narra las experiencias de unos marines en su lucha contra los japoneses durante la Guerra del Pacífico, basándose en las memorias With the Old Breed de Eugene Sledge y Helmet for My Pillow de Robert Leckie. Esta miniserie está producida por Tom Hanks y Steven Spielberg -al igual que la serie Hermanos de Sangre- y, entre otras excelencias, cuenta con música de Hans Zimmer.

Una experiencia abrumadora, espectacular y profunda para el espectador que hará las delicias de quienes disfrutan de la ficción bélica. Fue ganadora de ocho premios Emmy, entre ellos, el de Mejor miniserie de TV.

'True Detective' (2014)

Esta miniserie policiaca creada y escrita por Nic Pizzolatto recibió gran aclamación de la crítica y del público tras el estreno de su primera temporada, la cual sigue a los detectives de homicidios de la Policía Estatal de Luisiana, Rust Cohle (Matthew McConaughey) y Martin Hart (Woody Harrelson), mientras investigan una serie de asesinatos a lo largo de 17 años.

La segunda temporada se centra en tres policías y un delincuente profesional que investigan una conspiración en la que están implicados políticos y empresarios corruptos de California y la tercera sigue la investigación de un macabro crimen en los Ozarks.

Supuso una de las muestras más indiscutibles de que se pueden crear series con la misma calidad que el cine más cuidado. Su estética inconfundible, gracias a un trabajo de cámara y de dirección de fotografía loable, y el enorme talento del reparto principal la convirtieron en una serie de culto al instante. Ganó múltiples premios, entre ellos el Emmy a Mejor dirección en serie de drama para TV y el BAFTA a Mejor serie de TV internacional.

'Wolf Hall' (2015)

Thomas Cromwell (Mark Rylance), asistente del cardenal Wolsey, se encuentra repentinamente en el centro de una corte en llamas donde la traición y la conspiración están a la orden del día. En su intento por prosperar, comienza un ascenso imparable acercándose cada vez más al rey Enrique VIII (Damian Lewis) y convirtiéndose en su consejero, una posición que le granjeará muchos más problemas y peligros.

A pesar de su ritmo pausado, la inteligencia con la que se desenvuelve la trama, las exquisitas interpretaciones y la cuidada ambientación de la serie le valieron las alabanzas de la crítica, así como varios premios BAFTA, incluyendo el de Mejor serie de drama para TV y mejor actor principal para Rylance, y un Globo de Oro a Mejor miniserie para TV.

'The White Lotus' (2021)

Una de las grandes sorpresas de los últimos años. Escrita y dirigida por Mike White, es una propuesta refrescante que utiliza la sátira para mostrarnos todo tipo de situaciones delirantes mientras explora temas como la clase social, los privilegios y la naturaleza humana. Sus dos temporadas autoconclusivas -con una tercera en camino- siguen a los huéspedes y empleados de dos lujosos hoteles, en Hawai (primera temporada) y Sicilia (segunda).

El reparto cuenta con verdaderas estrellas, como Jennifer Coolidge (Vigilante), Murray Bartlett (The Last of Us) o Aubrey Plaza (Parks and recreation). Ha sido galardonada con numerosos premios Emmy, incluido el de Mejor Miniserie de TV.

