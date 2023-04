La inesperada película con la que Anya Taylor-Joy aprendió a hablar inglés

Para Anya Taylor-Joy, su última apuesta, Super Mario Bros: La película, ha sido una experiencia profesional muy especial porque ha podido compartirla con Jack Black. Tal y como ha desvelado en Buzzfeed, su absoluta fascinación por Escuela de rock, la comedia musical dirigida por Richard Linklater, la convirtió en una fan acérrima de Black y de su banda, Tenacious D.

"En la escuela a la que fui cuando me mudé a Londres por primera vez, ponían Escuela de rock cada viernes", ha contado la actriz: "En aquel momento, no hablaba casi inglés, así que esa película, Harry Potter y Jumanji fueron como aprendí a hablar inglés".

Recordemos que Taylor-Joy, de padre escocés y madre nacida en África, tiene ascendencia española y británica. Anya nació en Miami, pero se trasladó muy pequeña a Buenos Aires, Argentina, por el trabajo de su padre. De ahí que no perfeccionara su inglés hasta que la familia se mudó a Inglaterra cuando ella tenía seis años.

La intérprete ha contado en anteriores ocasiones que se negó a aprender inglés durante dos años después de mudarse a Londres para obligar a sus padres a regresar a Argentina. Afortunadamente, Escuela de rock la ayudó con el idioma y, además, le hizo adorar a Black, con el que ha coincidido ahora en Super Mario Bros.

Sin embargo, al tratarse de una producción animada en la que han ejercido de dobladores, no ha conocido al actor hasta el tour promocional del filme. "No sabía que iba a promocionar la película con Jack Black, así que cuando me enteré, el sonido que salió de mí fue un chillido que no esperaba", ha contado Taylor-Joy: "No nos conocíamos porque todos grabamos nuestras partes de forma individual, así que estaba deslumbrada cuando leí la programación del día".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.