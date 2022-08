Joe Keery ('Stranger Things') estará en la quinta temporada de 'Fargo'

Después de que hace tan solo unos meses nos enteráramos de que la quinta temporada de Fargo estará protagonizada por Jon Hamm, Juno Temple y Jennifer Jason Leigh, ahora la serie anuncia nuevos nombres entre los miembros del reparto, entre ellos el del actor Joe Keery.

Keery interpretará en los nuevos episodios a un personaje llamado Gator Tillman, del que aún no se sabe nada. Aunque no será el único que ficha por esta nueva tanda. Acompañan a este en las nuevas tramas de la serie los actores Lamorne Morris (New Girl) y Richa Moorjani (Yo nunca), quienes serán Witt Farr e Indira Olmstead, respectivamente.

Sabemos, eso sí, que la temporada 5 será “contemporánea” (ambientándose en 2019), y del argumento tenemos esta escueta descripción: “¿cuándo sabes que un secuestro no es un secuestro y qué pasa si tu mujer no es tuya?”. Por el momento, aún se desconoce la fecha de estreno de esta nueva temporada en FX.

Keery se ha convertido en uno de los intérpretes actuales más queridos por los espectadores por su papel como Steve en la serie de Netflix Stranger Things. Una ficción de la que se despedirá próximamente con el lanzamiento de la quinta temporada en la plataforma, todo apunta que a partir de 2024.

Keery también incrementaba su popularidad estos años con su aparición en los títulos Spree y Free Guy, y próximamente también estará en Marmalade, el drama romántico dirigido por Keir O'Donnell.

