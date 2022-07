Todo el mundo ama a Steve: así se ha convertido Joe Keery en la estrella de 'Stranger Things'

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE STRANGER THINGS 4T]

Steve Harrington fue concebido para ser odiado. Arquetipo de 'novio popular y arrogante', ese tercer ángulo punzante que sirve para unir a dos enamorados, muchos fans de Stranger Things lo señalaron en su primera temporada como firme candidato para acabar devorado por el demogorgon.

Por suerte, los hermanos Duffer vieron bajo ese pelazo el talento de un Joe Keery que podía dar la vuelta al estereotipo hasta convertir a Steve en el personaje más querido de la serie. Sí, el más querido, no es una exageración. Os invitamos a que preguntéis entre vuestros amigos y familiares, fans de la ficción, quién debería sobrevivir al final de Stranger Things, que llegará a Netflix en 2024. Spoiler: responderán Steve.

Su quinta entrega ha confirmado al exnovio de Nancy (lo de ex, al menos de momento), perfecto líder de dupla cómica con Dustin y Robin, como nuestro amigo y vecino favorito de Hawkins, ese con el que los helados saben mejor, por el que vamos más al videoclub y que se quita la camiseta para salvar el mundo si es necesario.

El niño que quería ser actor (y músico)

Sin duda, los momentos musicales al son de Kate Bush y Metallica han corrido a cargo de Max y Eddie en Stranger Things esta cuarta temporada. Sin embargo, Steve es el que sabe dar la nota entre estos 'Goonies' modernos. O, más bien, Joe Keery.

Nacido en Massachusetts el 24 de abril de 1992, Keery creció lejos del mundo del espectáculo. Su padre es arquitecto y su madre profesora, pero él siempre supo que la actuación y la música eran su pasión. Tras estudiar teatro en la Universidad DePaul de Chicago, empezó a compaginar trabajos de camarero, publicidad y algún que otro cameo en series de televisión (Chicago Fire o Empire, entre otras), sin dejar de lado su faceta como músico.

En verano de 2015, cuando estaba trabajando en un restaurante de hamburguesas, consiguió el papel que le cambiaría la vida: el de Steve, un secundario en una serie de terror de Netflix que pronto empezaría a rodase en Atlanta. Iba a haber niños rapados, monstruos viscosos y ambientación ochentera, o algo así, y a Kerry le tocaba ser el chulo del instituto.

"Sinceramente, pensé que me iban a matar. Interpretaba al novio capullo, que es el primero que muere", ha contado el actor en varias entrevistas. Desde luego, no iba desencaminado. Durante la semana friki de Netflix este 2022, los Duffer confesaron que el personaje iba a morir en la primera temporada. "Cuando regresa y lucha contra el demogorgon, ese tenía que haber sido el padre de Jonathan", contaba Matt Duffer.

Siete años después de recibir aquella llamada de su manager diciéndole que había conseguido el papel que le cambiaría la vida, Keery es uno de los actores más queridos de Stranger Things, y no solo entre los fans, sino también entre sus compañeros, que aseguran que es aún más adorable que Steve.

También es una joven promesa dentro de la competitiva Hollywood. Con 30 años recién cumplidos, ha compartido pantalla con Jessica Chastain a las órdenes de Aaron Sorkin en Molly's Game (2017), se ha lucido en el indie con la joya After Everything (2018), se ha colado en el mundo virtual de Ryan Reynolds en Free Guy (2021) y próximamente lo veremos con Liam Neeson en Cold Storage.

Si bien Stranger Things le ha abierto las puertas de la Meca del cine, lo ha apartado de la música. Tras el estreno de la segunda temporada de la serie, Keery dejó su grupo, Post Animal, en el que tocaba la guitarra, para evitar que su fama eclipsara el trabajo de sus compañeros.

Sin cuenta en Instagram y con una en Twitter que prácticamente no actualiza, Keery no se prodiga demasiado en redes sociales. También es especialmente discreto con todo lo que concierne a su vida privada, de la que solo se sabe que sale con la actriz Maika Monroe. ¿Y cómo consigue su pelazo, ese que una vez osó cortarse enfureciendo a sus fans? Dice que no se lo lava. Toda una incorregible estrella de Hollywood.

Bates, helados y Upside Down

"Hagamos algo esta noche". Esta fue la primera frase que dijo Steve en Stranger Things mientras besaba a Nancy en el instituto. Lejos ha quedado ese Steve repeinado, con pantalones chinos de color beige y jersey a rayas.

Ya se sabe que nadie sale igual de una ruptura dolorosa y la segunda temporada, ya sin Nancy, nos regaló al Steve que ahora conocemos. Fue entonces, bate de béisbol en mano, cuando encontró en Dustin su compañero de aventuras paranormales y el pequeñajo que lo redimiría.

En la tercera entrega y su caluroso verano del 85, formaría parte de otro dúo cómico igual de 'robaescenas' junto a Robin; con gorritos y ropas de marinero, vendían helados en el centro comercial y salvaban el mundo con Dustin y Erica.

La cuarta parte ha reconfirmado a Steve como el personaje que todo lo mejora. Si la trama ambientada en Hawkins ha sido la más atractiva con diferencia, se ha debido a ese escuadrón de marginados liderados por este personaje. Y esta vez ha encontrado, sin desmerecer a Dustin y Robin, a sus mejores escuderos en Eddie y Nancy. ¿O será que todo grupo mejora con él?

Entre sus momentos estelares, han estado las confidencias escuchando el enamoramiento de Robin, ese chapuzón sin camiseta al Upside Down y, sí, la última confesión de amor a Nancy, con su furgoneta llena de pequeños Harrington.

La quinta y última temporada de la serie llegará en 2024 y, aunque de momento no han trascendido más detalles sobre la batalla final contra Vecna, con Hawkins destrozada y sitiada como la hemos dejado, seguro que el joven con el mejor pelo de la ciudad será una pieza clave en la contienda. ¿Sobrevivirá? ¿A quién elegirá Nancy, a Steve o a Jonathan?

Pase lo que pase, él seguirá siendo el habitante más querido de Hawkins. No está mal para un personaje concebido para ser odiado. Y para morir.

