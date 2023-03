Sam Claflin es una estrella del rock en 'Todos quieren a Daisy Jones': "Para ser músico, necesitas ego. Por eso yo jamás podría serlo"

Sam Claflin (Suffolk, 1986) no tenía ni idea del fenómeno literario Todos quieren a Daisy Jones, de Taylor Jenkins Reid, cuando la productora de Reese Witherspoon Hello Sunshine le propuso hacer una prueba para la adaptación. Sin embargo, sintió una absoluta fascinación por Billy Dunne nada más leer la novela.

La trama nos traslada a 1977, cuando la banda Daisy Jones & The Six estaba en lo más alto. Con Daisy Jones (Riley Keough) y Billy (Claflin) al frente, la agrupación había alcanzado la fama, pero, tras un concierto con entradas agotadas en Chicago, dejó de actuar. Ahora, décadas después, sus miembros revelan la verdad de lo que ocurrió.

Prime Video ha lanzado los primeros tres episodios de la ficción, así como el álbum Aurora, que ya es número 1 en iTunes en EE UU. Hablamos con el actor de Los juegos del hambre o Antes de ti, que encara su mayor reto profesional en la piel de una estrella atormentada por la adicción y por su compañera Daisy.

¿Cómo llega Billy Dunne a tu vida?

No conocía el libro cuando Hello Sunshine me pidió que leyera el guion. Me dijeron que era sobre una banda en los 70. Lo empecé a leer y me consumió la historia, las palabras, los personajes... Estaba dentro. Cuando fui a Los Ángeles a hacer el casting, me contaron más sobre la historia de Billy y luego me leí el libro.

Estaba impresionado por la forma en la que se estructura la novela y también la serie, con entrevistas en la actualidad y los hechos en el pasado, mostrando la contradicción entre los recuerdos y los eventos. Era algo único, inteligente, y me permitía conocer un mundo y un momento con los que no estaba familiarizado: la escena musical en Los Ángeles en la década de los 70.

Naciste en Inglaterra en los años 80. ¿Cómo te adentraste en esa escena musical de Sunset Strip en los 70?

Me ofrecieron el papel dos semanas antes de que estallara la pandemia. Acababa de aterrizar en Los Ángeles para el rodaje y, de repente, el mundo se confinó. Lo bueno fue que la producción se retrasó un año y medio y pude leer libros, ver documentales, indagar en la música y la época, y encontrar referentes como Fleetwood Mac, a quienes había crecido escuchando en el coche de mis padres.

Los días previos al Covid, entré en pánico por la presión de tener que prepararme en seis semanas. Estaba estresado y me sentía inseguro, paralizado. Tenía que aprender a tocar la guitarra por Zoom, grabar 15-16 canciones, memorizar letras, poner acento americano, perder peso. La pandemia me regaló tiempo extra para hacer eso y, en el rodaje, pude centrarme en ser Billy.

Hijos del rock’n’roll: Billy Dunne (Sam Claflin), dividido entre el amor por su mujer Camila (Camila Morrone) y la química con su compañera Daisy (Riley Keough) Prime Video

¿Se puede emular la confianza de una estrella del rock?

Hay una frase que dice Camila, la mujer de Billy: para ser músico, necesitas ego. Por eso yo jamás podría ser músico [ríe]. Mientras grabábamos las canciones de la serie, me pedían que me escuchara para ver cómo mejorar y lo pasaba realmente mal. Es como cuando te pones un mensaje de voz que has enviado; todo el mundo odia el sonido de su voz menos los cantantes. El ego es algo que no me llevé de Billy.

¿Te sientes un poco músico ahora que lanzáis temas de la ficción como Look At Us Now (Honeycomb) o Regret Me?

Cuando empezamos a promocionar las canciones, nos dijeron que tal vez tendríamos la oportunidad de tocarlas delante del público y nos preguntaron con qué temas nos sentíamos más cómodos. Los míos eran aquellos en los que no tocaba la guitarra.

Puedo cantar, pero lo de la guitarra... no me sale de forma natural. Mi profesor de guitarra sigue aprendiendo cosas nuevas ahora, y lleva tocando desde los tres años. Eso sí, he avanzado mucho con la práctica. Al principio pensaba que nunca sería capaz de hacerlo, luego le pillé el sentido, después volví a pensar que no servía. Billy ha sido una montaña rusa.

La vida de Billy también es una montaña rusa. Estrellato, adicciones, traumas familiares, su familia con Camila y la química con Daisy. ¿Conectaste con algo en especial?

Nunca me he considerado un actor de método, pero siento que he estado preparándome para Billy desde que era un niño. A mis 36 años, he observado a suficientes amigos y gente que ha sufrido adicciones, abandono de sus padres, que han tenido ese viaje.

Sí que me siento identificado con el reto que supone equilibrar el trabajo y la vida personal. Hay conversaciones de Billy, momentos de toma de decisiones, que he vivido. Ha sido el proyecto más duro que he hecho, pero también el más fácil porque me he valido de emociones mías que tenía muy frescas para ciertas escenas. ¡Había secuencias en las que me pedían que parara de llorar [ríe]! Fue terapéutico. Además se dio después de dos años confinados, estábamos desesperados por rodearnos de otra gente.

¿Dirías que ha sido un punto de inflexión en tu carrera?

Ha sido un nuevo comienzo. Es lo más grande que he hecho en mucho tiempo y ha llegado después de un momento complicado. El confinamiento fue muy difícil en lo personal, hice mucha autoevaluación, pasé por varias bajadas y un par de subidas y pude averiguar quién soy como persona, como padre separado con dos niños pequeños.

Este fue el primer trabajo después de toda esa autorreflexión y me aproximé de forma diferente. En los papeles que hice al comienzo de mi carrera, estaba obsesionado con interpretar a alguien totalmente alejado de mí. Por eso empecé a actuar, porque no quería ser yo. Lo catártico de este proyecto ha sido que me he sentido muy yo, me he dado cuenta de que es necesario experimentar algo real y lograr que se traslade a la pantalla para que impacte en el espectador.

Los papeles con los que más resueno son esos en los que alguien es auténtico, que hay actuación pero también un sentido oculto de realidad, y este trabajo fue así, fue como contar mi historia. Ahora tengo más que decir sobre mí; quiero compartirlo y, con suerte, ayudar a otras personas que han pasado por algo similar.

