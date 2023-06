Las mejores series de comedia para ver en Netflix, HBO, Filmin y más

¿Cómo puede ser que, con todas las series que existen en plataformas, no sepas qué ver ahora? Por ilógico que parezca, es algo que todos nos hemos preguntado mientras navegábamos por las infinitas listas de recomendaciones del mundo del streaming.

En CINEMANÍA queremos hacerte la vida más fácil y, para que dejes de perder el tiempo buscando algo nuevo a lo que engancharte, hemos reunido una selección de las mejores series de comedia de los últimos años con el objetivo de hacerte un poco más llevadero el desesperante proceso de escoger qué serie ver ahora.

Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Fotograma de 'Solo asesinatos en el edificio' Cinemanía

La comedia más entrañable es también la más completa: un podcast, tres obsesos del true crime, varios 'Murder Mysteries' que ya los quisiera Benoit Blanc y gags intergeneracionales. El Arconia y sus vecinos tienen mucho peligro (que se lo digan a Sting), pero te jugarías el pellejo por asistir a otra de sus juntas criminales.

Atlanta (Disney+)

Fotograma de 'Atlanta' Cinemanía

Quien diga que no ha soñado alguna vez con subirse al éxito ajeno, miente. Si tu primo se está convirtiendo en la nueva sensación del rap y tú no tienes dónde caerte muerto… a rebufo regalado, no le mires el dentado. La comedia de Donald Glover que te hará afirmar el que puede que sea el mejor de los cumplidos: “¡Ya no se hacen comedias como esta!”.

Derry Girls (Netflix)

Fotograma de 'Derry Girls' Cinemanía

Con su acné, su confusión y sus calenturas, la adolescencia es una etapa difícil, pero si encima le añades un contexto tan siniestro como el de Irlanda del Norte a principios de los 90, entonces ya se vuelve insoportable. Con esos materiales (que conoce de primera mano), Lisa McGee ha creado una de las mejores comedias teen de vergüenza ajena que vas a ver en tu vida.

Starstruck (HBO Max)

Fotograma de 'Starstruck' Cinemanía

Salir con un tipo famosísimo y guapísimo no es fácil si tienes veintipico años y la autoestima viene y va. Y, si no, que le pregunten a Jessie (Rose Matafeo, creadora y protagonista de la serie). Una comedia que emplea elementos del Hollywood clásico y los actualiza con códigos actuales. No, Himesh Patel, Nikesh Patel y Dev Patel no son familia.

Parliament (Filmin)

Fotograma de 'Parliament' Cinemanía

Seguiremos amando a Europa, pese a todo. La burocracia comunitaria, ese "vuelva usted mañana" de días grises entre Bruselas y Estrasburgo, deja un divertido salvoconducto en esta serie francogermanobelga creada por Noé Drebré (guionista de Dheepan y Cuestión de sangre). Sátira estilo Ianucci, entre la vergüenza ajena y el cariño al meapilas protagonista (Xavier Lacaille).

Hacks (HBO Max)

Fotograma de 'Hacks' Cinemanía

Jean Smart y Hannah Einbinder son dos humoristas separadas por años de edad, pero unidas por la vida, la precariedad laboral y el sentido del humor. Un paseo por la realidad del mundo del espectáculo. El show que te hará reconciliarte con la comedia boomer si eres generación zeta y con los vídeos de tik tok si eres un, pues eso, un poco boomer.

Ted Lasso (Apple TV+)

Fotograma de 'Ted Lasso' Cinemanía

Todo el mundo quiere a Ted Lasso. La serie más vista, y con diferencia, de la plataforma de Apple TV+ en todo el mundo, el bigote audiovisual más querido estos dos años seguidos con Globo de Oro al mejor actor para Jason Sudeikis, los repetidos éxitos en los Emmy como mejor comedia con hasta tres de sus protagonistas premiados... La comedia que ha robado el corazón incluso a los que a priori tuercen el morro ante cualquier ficción que tenga que ver con el fútbol.

The Bear (Disney+)

Fotograma de 'The Bear' Cinemanía

El ritmo frenético de la cocina de un bar de bocatas en crisis (pero con encanto), las tribulaciones de un joven chef con ínfulas (Jeremy Allen White, un nuevo rostro para recordar) que tiene que bajar al barro para lidiar con la herencia de su hermano fallecido, la brevedad de unas tramas corales que van al grano y una banda sonora pintona: una receta muy sabrosa.

La vida sexual de las universitarias (HBO Max)

Fotograma de 'La vida sexual de las universitarias' Cinemanía

Nuestra desvergonzada feminista interior le agradece a Mindy Kaling esta vuelta a la universidad. Entre tanto desenfado, mucha verdad, y entre injusticias sociales, búsquedas de la identidad sexual y el abismo del mundo adulto, muchos (¡muchísimos!) abs. Porque siempre fue mejor ir a la universidad que al instituto.

Cortar por la línea de puntos (Netflix)

Fotograma de 'Cortar por la línea de puntos' Cinemanía

Con la historia de un dibujante de Roma con un armadillo como conciencia, el italiano Zerocalcare creaba un fidedigno reflejo del desosiego vital de las generaciones millennial y Z. Gamberra, emotiva y con guiños cinéfilos, la serie recoge en seis episodios, de alrededor de 20 minutos, reflexiones vitales muy cachondas.

Miércoles (Netflix)

Fotograma de 'Miércoles' Cinemanía

Parecía que era Tim Burton quien estaba destinado a fundirse con el mundo de La familia Addams, pero llegó el último bombazo de Netflix y demostró que era Jenna Ortega quien en realidad había nacido para ello. Los guionistas de Smallville asimilaron el atractivo de los misterios de Harry Potter, y pudimos descubrirlo mientras bailábamos a los Cramps.

Los Gemstone (HBO Max)

Fotograma de 'Los Gemstone' Cinemanía

En HBO Max la familia más pérfida, egoísta y llena de sanguijuelas que pelean entre sí por una pizca de poder no son los Roy ni está en Poniente. El emporio de los Gemstone se montó llevando la telepredicación allá donde ni Jim Bakker y Tammy Faye se atrevieron a llegar por decencia. Para Danny McBride, Jody Hill y un wellesiano John Goodman el Cielo no es ningún límite.

No me gusta conducir (HBO Max)

Fotograma de 'No me gusta conducir' Cinemanía

Heredera en espíritu (breve, burlona, cachonda) de Vota Juan (y sus secuelas) y del resto de la obra de su creador, Borja Cobeaga, un experto en colocar a sus personajes en los lugares donde mejor pierden los papeles: un repelente Juan Diego Botto en la autoescuela a los cuarentaytantos, con su profe de campechanía, un Diego Lorente estelar.

Terapia sin filtro (Apple TV+)

Fotograma de 'Terapia sin filtro' Cinemanía

Siempre es bueno ir al psicólogo, aunque si este va a ser Jason Segel, y a no ser que te vaya la terapia poco convencional (por decirlo con mucha suavidad), mejor déjalo para otro día. Solo esperamos que por cada uno como Jason haya un Harrison Ford gruñón de compensación. De esos terapeutas que necesitan ir a terapia. No sé. Mírate los apuntes, ¿no?

The White Lotus (HBO Max)

Fotograma de 'The White Lotus' Cinemanía

Mike White (creador de The White Lotus) y Jennifer Coolidge coincidieron como intérpretes en el rodaje de la película Gentlemen Broncos en 2009. White tenía programado un viaje romántico a África con su novio, pero este canceló, así que decidió invitar a Coolidge. La actriz confiesa haber mostrado su lado más “extraño” durante el viaje. Esa experiencia fue suficiente para que, años después, Mike White tuviese claro su personaje en una pequeña serie sobre ricos con baja autoestima que ahora se ha convertido en todo un fenómeno.

Pam & Tommy (Disney+)

Fotograma de 'Pam & Tommy' Cinemanía

Se esperaba algo tan hortera y excesivo como los protagonistas a los que retrataba: Pamela Anderson y Tommy Lee en aquellos convulsos años 90. Y Lily James y Sebastian Stan cumplieron con las expectativas e incluso las superaron con retratos muy realistas de ellos y de aquel absurdo momento. Aunque a la exvigilante de la playa no le convenció tanto.

Call My Agent (Filmin)

Fotograma de 'Call My Agent' Cinemanía

Tronchante disección del show business basada en la parodia del día a día de una agencia de representantes parisina creada por Fanny Herrero. Por sus oficinas se pasean, con sus neuras e inseguridades, lo mejor del cine francés interpretándose a sí mismo. Un placer para cinéfilos. Un Paquita Salas con glamour (y sin torreznos).

Upright (Filmin)

Fotograma de 'Upright' Cinemanía

Antes de consagrarse como Rhaenyra en La casa del dragón, Milly Alcock se involucró en un viaje por carretera, tan absurdo como susceptible al autodescubrimiento. Le acompañaba Tim Minchin con una misión muy específica: llevar un piano de punta a punta de Australia, y dejar que de tan escueta sinopsis surgiera la magia. Durante dos temporadas, surgió.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.