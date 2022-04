Mencionar series como Los Soprano, The Wire, A dos metros bajo tierra, Deadwood, Sexo en Nueva York, Oz o Hermanos de sangre lleva a pensar en aquella segunda edad de oro de las series de televisión que se gestó durante el cambio de siglo y se extendió durante su primera década. Todas ellas tienen en común una cosa: son títulos de HBO.

No es ningún secreto que el canal de cable lideró la revolución de la teleficción estadounidense en los primeros 2000 gracias al atrevimiento que podían lucir sus propuestas al no depender de los anunciantes ni la necesidad de apelar a cuanto más público familiar mejor. Lo que HBO vendía como "No es TV, es HBO" tenía ese sentido. La promesa de palabrotas, sexo y violencia, pero también de un tono adulto y calidad estética inalcanzables para las networks sumidas en otras necesidades.

El resto de la historia y la evolución del público de las series de televisión, así como el profundo cambio que se ha infligido a la industria audiovisual desde entonces, exacerbado en la era de las plataformas de streaming. ¿Una consecuencia inmediata de lo que ocurrió ya en la segunda década del siglo, cuando Juego de tronos empezó a reunir en torno a HBO a más millones de telespectadores que nunca antes? La supuesta vanguardia pasó a ser lo común.

HBO, y más aún a partir de su reciente conversión en HBO Max, se ha visto obligada a medirse con su propio éxito y embarcarse en la habitual carrera de todo por la audiencia. Además, en la batalla por el pastel del streaming tiene competidoras tan duras y bien posicionadas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, más las decenas de otras plataformas dispuestas a luchas por un trozo.

Así llegamos a Apple TV+, que ha sido la última en llegar al campo de batalla pero disfruta de una posición más relajada. Como proyecto paralelo de un gigante de la tecnología con los bolsillos bien llenos de dinero, Apple de momento está apostando por la distinción que una vez que jugó con tanto acierto en el diseño y marketing de sus aparatos.

De momento, a la empresa no le resulta tan vital como a HBO Max por ejemplo que las cifras de suscriptores de su plataforma crezcan, así que se dedica a la cocción lenta. ¿La buena noticia? Artísticamente esa despreocupación es más valiosa que la tan cacareada supuesta libertad de Netflix, que al fin y al cabo se debe a resultados que si no convencen conllevan cancelaciones fulminantes.

Las mejores series del momento está en Apple TV+ porque no le importan a nadie. Eso es porque las ve poca gente, claro, así que la calidad sigue siendo el principal criterio de su existencia. Aunque esa situación está llamada a cambiar en breve, hay que aprovechar ahora que su disfrute no lleva aparejadas avalanchas de hashtags en redes sociales y contenido SEO generando ruido a su alrededor.

A continuación, hemos seleccionado 8 series de gran calidad que puedes encontrar ahora mismo en Apple TV+ para revivir aquellos años de edad dorada de la televisión. Porque aún no hemos tenido ninguna edad dorada del streaming, ¿verdad?

'Separación' ('Severance'): suspense, ciencia-ficción

Llamada a ser una de las series sensación de 2022, la original propuesta de opresión laboral y ciencia-ficción de Dan Erickson con Ben Stiller como productor y director de seis episodios ha dejado una primera temporada regada de incógnitas que tiene a sus seguidores en vilo aguardando la próxima tanda de episodios para saber qué diantres ocurre con estos personajes sometidos a un proceso quirúrgico que separa sus identidades y recuerdos durante la vida laboral y la existencia fuera de la oficina.

'Para toda la humanidad': drama, aventura espacial

Una veterana de la plataforma. La andadura de esta historia de realidad alternativa (¿qué habría ocurrido si la Unión Soviética hubiera sido la ganadora de la carrera espacial adelantando a Estados Unidos en la llegada a la Luna?) comenzó en 2019 junto a The Morning Show y See como los buques insignia de Apple TV+. Ha demostrado ser la más sólida del tridente, con una tercera temporada prevista para junio.

'Mythic Quest': comedia laboral

Una de las señas distintivas de HBO en su década dorada también era la comedia; sin pelos en la lengua, ni límites para el humor enrevesado. A día de hoy, cuando lo gestado en aquellos años se ha hecho mainstream, en Apple TV+ es donde puedes encontrar las mejores sitcoms laborales del panorama. Sirva como ejemplo esta creación de Charlie Day y Rob McElhenney (Colgados en Filadelfia) con Megan Ganz (Community) ambientada en un estudio de videojuegos: personajes entrañables en su estupidez y en cada temporada un episodio separado de la trama principal que es para quitarse el sombrero.

'Ted Lasso': dramedia sentimenal

En esa misma línea, inclinándose más hacia el terreno de la comedia sentimental, se encuentra el primer éxito que ha traspasado las fronteras de la plataforma. La serie de Jason Sudeikis, donde interpreta a un entrenador deportivo estadounidense haciéndose cargo de un club de fútbol inglés, consiguió 20 nominaciones a los Emmy y, entre otros, el premio de mejor serie de comedia inaugurando el contador de estatuillas de Apple.

'Servant': terror, suspense

Una muestra de lo bien que le funciona a Apple el formato de media hora de duración es Servant, la serie de misterio y suspense creada por Tony Basgallop y comandada por M. Night Shyamalan con mano maestra desde la producción y dirección de episodios; otros los deja en manos de la familia, como su hija Ishana Night Shyamalan, o cineastas tan estimulantes como Julia Ducournau, Kitty Green o Nimród Antal. Jugando constantemente con la verosimilitud, la paciencia del espectador y las posibilidades de puesta en escena que brinda una mansión en Filadelfia, lleva tres temporadas manteniendo la incógnita sobre la aparente resurrección de un bebé a través de una muñeca reborn.

'Dickinson': comedia histórica

Otra buena práctica que de momento está ejecutando Apple es dejar respirar a sus apuestas (no cancelar a la primera de cambio), pero tampoco estirarlas hasta lo imposible. Es un buen ejemplo la divertida serie de Alena Smith en la que Hailee Steinfeld interpreta a la poeta Emily Dickison con menos preocupación por el rigor histórico que por los chistes y los temazos. Después de tres temporadas cerró una andadura impecable que no se dilató más de la cuenta, a pesar de lo mucho que nos hubiera gustado ver más cameos literarios tan hilarantes como los de Thoreau o Louisa May Alcott.

'Home Before Dark': misterio policial

¿Una historia de detectives escolares con la niña de The Florida Project? Exactamente esa es la sinopsis de esta serie protagonizada por Brooklynn Prince, demostrando no solo su gran talento actoral sino lo eficaz que es el marco policial para cualquier tipo de historia siempre y cuando sus responsables sean capaces de manejar el tono tan bien como aquí.

'The Afterparty': comedia criminal

Una agrupación all-star de tus secundarios de comedia favoritos (de Tiffany Haddish y Sam Richardson a Ilana Glazer y Ben Schwartz) en una serie de misterio criminal orquestada por Christopher Miller (La Lego película) de tal forma que cada episodio da pistas orientadas a resolver un asesinato. Cada sospechoso cuenta lo ocurrido de manera subjetiva empleando los códigos formales y narrativos de un género cinematográfico diferente. Una fórmula infalible que no tardó en ser renovada como antología para tener segunda temporada.

'Central Park': musical animado

¿Qué sería de una plataforma de streaming sin su dosis de animación para adultos? Esta creación de Loren Bouchard, el autor de Bob's Burgers, se diferencia de todas esas otras en las que estás pensando con un elemento clave (y no son sus canciones; hay mucho musical interesante en Apple TV+, por cierto, como la también recomendable Schmigadoon!): la ausencia de cinismo y colmillo canallita en su retrato de una familia encargada de salvar un parque urbano de la destrucción especuladora.

'Pachinko': drama histórico

Esta adaptación de la novela homónima de Min Jin Lee es uno de esos proyectos que hoy en día parece difícil encontrar en otras plataformas. Cuenta a lo largo de varias décadas la historia de una familia de inmigrantes coreanos en Japón mediante constantes saltos en el tiempo, interpretaciones tan sentidas como las de la veterana Youn Yuh-jung (la abuela de Minari) o su versión joven en el fantástico descubrimiento de Kim Min-ha, y una dirección muy cuidada a cargo de dos talentazos del indie como Kogonada y Justin Chon.

Lo que está por llegar

Además de nuevos episodios de apuestas de gran presupuesto como la segunda temporada de la adaptación de Fundación, de Isaac Asimov, que comanda David S. Goyer con Josh Friedman, o la tercera de The Morning Show, con Reese Witherspoon y Jennifer Aniston, el calendario de futuros estrenos de Appel TV+ incluye propuestas con estrellas de muchos quilates que pueden proporcinarle un gran salto en relevancia y suscripciones.

Entre lo más destacado está Las luminosas, un nuevo thriller con Elisabeth Moss al frente (estreno el 29 de abril); la antología de historias de superación femenina de Roar, con Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Alison Brie o Betty Gilpin en el reparto (estreno el 15 de abril); o la miniserie de La serpiente de Essex, dirigida por Clio Barnard con Claire Danes y Tom Hiddleston.

