Si en su momento viste la serie Normal People, seguramente ya estés enamorado de él. Si no, puede que en 2021 te encontrases con él en la película dirigida por Maggie Gyllenhaal La hija oscura o que le hayas descubierto recientemente gracias a Aftersun, el filme dirigido por Charlotte Wells que, en una oda a la memoria, narra las vacaciones de un joven padre y su hija de 11 años.

A sus 27 años, Paul Mescal no cuenta con una extensa filmografía a sus espaldas, pero poca falta le ha hecho para convertirse en uno de los actores más prometedores de su generación. Prueba de ello es que solamente le haya bastado con su segunda película para optar a uno de los mayores reconocimientos de la industria cinematográfica, la nominación al Oscar a mejor actor protagonista, junto a iconos de Hollywood como Brendan Fraser, Colin Farrell o Bill Nighy.

A la espera de conocer al ganador de la 95ª edición de los galardones, que tendrá lugar en Los Ángeles el próximo 12 de marzo, recopilamos algunas curiosidades sobre el actor para celebrar su primera nominación al Oscar.

Su vida en fotografías

Parece que al actor no le gusta mostrarse en fotografías, pues ni siquiera tiene una cuenta de Instagram oficial. Al menos, no una para colgarse a sí mismo. En ese sentido, prefiere estar detrás de las cámaras y, concretamente, detrás de su Nikon FM1, con la que explicaba en una entrevista para GQ que le gusta "sacar fotos a las personas que quiero. Es como un álbum, como documentar mi vida".

En la cuenta de Instagram @bigbreadpedlar, el actor nos muestra un poquito de ese álbum, y en ella encontramos retratos de compañeros de profesión como Andrew Scott o su hija ficticia en Aftersun, la actriz Frankie Corio. "En realidad es una excusa para sacarle fotos a mis amigos", admitía.

Un jugador de futbol en potencia

Su primera opción no siempre fue ser actor. Hubo un tiempo, hace ya años, en el que parecía que el nombre de Paul Mescal iba a ser famoso, pero no en la industria del entretenimiento, sino en el mundo del deporte. Hijo de un profesor de secundaria y una policía, durante su adolescencia, el actor fue jugador del Kildare y del Maunooth GAA Club, lo que para muchos equivale a los inicios de una carrera como jugador de futbol profesional. Sin embargo, tras una lesión de mandíbula, Mescal decidió dejar el deporte.

Estudiante del Trinity College

Descubrió el mundo de la actuación con un musical escolar en el que actuó con 16 años, gracias al cual se enamoró de la idea de estar sobre un escenario. "Se convirtió en lo único que realmente quería hacer, en lo que me veía haciendo, algo que realmente amaba... Era a lo que veía dedicando mi vida", explicaba para GQ. Fue entonces cuando decidió estudiar en la Lir Academy, en un curso de interpretación derivado del Trinity College. Antes de acabar sus estudios, en el último año, ya estaba actuando en los teatros de Dublín.

Sus inicios, marcados por los clásicos

Su primer gran papel como actor profesional fue para la obra El gran Gatsby, interpretando nada más y nada menos que al propio Jay Gatsby en el Gate Theatre de Dublín. A este gran debut solo le siguieron más éxitos sobre el escenario con papeles en obras como El sueño de una noche de verano de Shakespeare o Retrato del artista adolescente de James Joyce. Su último trabajo sobre las tablas ha sido en el Almeida Theatre de Londres, dando vida a Stanley en el drama de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo.

Paul Mescal como Stanley en 'Un tranvía llamado Deseo' Almeida Theatre

Admirando a Timothée

Son muchas las veces que Mescal ha compartido por redes su admiración por Timothée Chalamet y sus trabajos en Call Me by Your Name (2017) o Mujercitas (2019), sobre la que afirmaba en una entrevista para Backstage que "es increíble ver una película como Mujercitas, ver a actores de mi edad trabajar a ese nivel constantemente es realmente inspirador".

Otros actores por los que ha expresado su admiración son Marlon Brando en La ley del silencio (1954), Al Pacino en El Padrino (1972), Adam Driver y Scarlett Johansson en Historia de un matrimonio (2019) o Ryan Gosling y Michelle Williams en Blue Valentine (2010), la que considera su película favorita, tal y como afirmaba en su conversación pre-Oscar para la ABC.

Timothee chalamet is everything — Paul Mescal (@mescal_paul) January 21, 2019

Gene Kelly, su gran obsesión

Pero como los más fans del intérprete podrán confirmar, si existe algún actor con el que Mescal esté completamente obsesionado, ese es Gene Kelly, pues no hay ocasión que desaproveche para declarar su fascinación por el protagonista de Cantando bajo la lluvia. En más de una entrevista ha expresado su deseo de protagonizar un biopic sobre el actor, aunque admite que el hecho de que no sepa bailar quizá juegue un poco en su contra.

- Gene Kelly pic.twitter.com/9Or3IGpZYq — Paul Mescal Updates (@PaulMescalNews) May 6, 2020

Pasión por la música

Lo que sí que sabe hacer es tocar el piano y cantar. Su familia siente pasión por la música y prueba de ello es su hermana pequeña, Nell Mescal, quien ya cuenta con dos singles publicados y se encuentra actualmente de gira por Inglaterra. Por internet corre un vídeo del actor junto a su hermana cantando Something arrived que demuestra que, si quisiese, también podría encontrar un hueco en la industria musical.

En realidad, son muchos los fans que desearían que Mescal decidiese explotar esa otra faceta suya pero, por el momento, parece que nos tendremos que conformar con verle actuar en el cine. Tal y como afirmó para GQ, "por ahora, voy a centrarme en la actuación durante un tiempo. Me encanta tocar y, por supuesto, es algo que no descartaría. Tampoco es que lo haya pensado mucho".

Actor de videoclips

Mescal ha conseguido combinar su pasión por la música con su profesión, y es que el actor ha sido, en dos ocasiones, el protagonista de videoclips. En 2020, antes de darse a conocer mundialmente, aparecía bailando borracho en una habitación de hotel en el videoclip de Scarlet de The Rolling Stones, algo que él mismo ha admitido que es "muy guay".

Pero es que, el mismo año, también actuó para la que entonces era su novia, Phoebe Bridgers —con la que finalizó su relación el pasado enero tras 3 años de relación—, dando vida a la canción de la cantante Savior Complex. El videoclip fue dirigido por Phoebe Waller-Bridge.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.