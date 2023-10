Crítica de 'Me he hecho viral': risas con Blanca Suárez por incendiar las redes sociales

Valoración: 'Me he hecho viral'

Escribir comedia es mucho más difícil que componer drama. Y más, si se da un condicionante especial: que el tema principal de la película sea de plena actualidad social, lo que lleva a que en torno a situaciones semejantes a las de la película se suelan hacer ya multitud de chanzas en prensa, televisión y redes sociales. ¿Cómo salirse entonces de un compendio de bromas, memes, opiniones e insultos, vistos y oídos hasta la extenuación? La respuesta la tienen Jorge Coira y Araceli Gonda, director y guionista de la estupenda Me he hecho viral: una protagonista muy atractiva en todos los sentidos; un libreto de comedia romántica férreo y clásico; amor y mimo por los personajes secundarios; brillo en los diálogos (Gonda ya lo había demostrado en la comedia criminal de aire costumbrista Cuñados), y un reparto en el que cada intérprete encaja a la perfección con su rol. Nada nuevo, todo eso está estudiado desde que el cine es cine, pero a ellos, y no a otros, les ha salido estupendamente.

Una joven mujer descubre en un avión que su marido le está siendo infiel y por culpa del berrinche, entre la mala suerte, la curda que lleva y esa indiscreta sociedad registradora de momentos en la que hemos convertido el mundo con los móviles y la redes, pasa a ser la mundialmente famosa “loca del avión”. Y su vida se derrumba: comedia de la tragedia de vivir. El ritmo y la elegancia de Coira son excelentes, las situaciones tienen gracia y todos los intérpretes, hasta el más secundario, están perfectos. Mención especial para Blanca Suárez, que va girando entre el registro cómico, el dramático e incluso el alcohólico, y para el veterano Miguel Rellán, que ofrece tal curso de vis cómica desde la sencillez, que la nominación al Goya al mejor secundario no se le debería escapar.