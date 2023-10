Anna Castillo, sobre la industria del cine: "Veo avances pero también veo a mucho guarro"

El pasado 29 de septiembre se unió al catálogo de Netflix uno de los thriller más agobiantes del año producidos en España. Nowhere (2023) es la historia de una mujer embarazada que huye de un régimen totalitario en un contenedor marítimo a la deriva. Quien está dentro de ese armatoste metálico no es otra que Anna Castillo, una de las actrices más reconocidas de todo el panorama nacional que ha cambiado completamente de registro para protagonizar la cinta.

La ganadora del Goya por El olivo (2016) ya protagonizó otro proyecto para la plataforma hace unos meses, en una miniserie radicalmente opuesta a esta película, Un cuento perfecto, pero ha sido el papel de Mía en el largometraje dirigido por Albert Pintó (Malasaña 32, 2020) con el que ha conseguido auparse a lo más alto de las listas de Netflix. Nowhere es la cinta de habla no inglesa más vista en todo el mundo, con casi 24 millones de visualizaciones y más de 43 millones de horas vistas. La de Barcelona, en una entrevista concedida a la Cadena SER, ha confesado que ha sido sin duda su papel más difícil hasta la fecha.

Anna Castillo habla sobre sus peores rodajes

Anna Castillo, que todavía tiene que estrenar en la plataforma la cinta No voy a pedirle a nadie que me crea (2023), reconoce que se tomó la película como un desafío: "Cuando recibí el guion me pareció que era una oportunidad muy grande para ponerme a prueba a nivel emocional y físico". Sus sospechas se hicieron realidad en un rodaje que fue muy duro y durante el cual estuvo "bastante enfadada", afirma. "Hay algo que tiene que ver con el personaje, esta cosa de la angustia y el agobio. Creo que había algo que se me pegaba un poco, pero sí estaba como enfadada en el sentido de que era muy duro", confiesa en la entrevista.

A pesar de lo que pueda parecer, Nowhere, que pudo estar protagonizada por Zendaya o Ana de Armas, "era un peli muy técnica", y sus emociones "estaban condicionadas por lo técnico". El contenedor en el que se pasa la mayor parte de los 109 minutos de la cinta "se construyó en una piscina que se iba hundiendo según pasaban los días", y eso supuso mucho esfuerzo emocional para la actriz: "Era exigente casi cada día, porque cada día había pánico, miedo, drama absoluto o dolor, algo que era muy agotador", afirma en los micrófonos de esta emisora de radio.

Anna Castillo en 'Nowhere' (2023) NETFLIX

Eso sí, no todo fueron penurias en el rodaje. Anna Castillo explica que la película se hizo durante ocho semanas en estudio, pero que luego estuvieron "como casi tres o cuatro semanas en mar abierto", donde dejaron los contenedores. "Nosotros con las barquitos íbamos para allá. Me subía encima y me lo pasé genial". Incluso cuenta una anécdota en la que se quedó dormida: "Hay un plano que hacíamos al amanecer y tenía que estar tumbada [...] y yo estaba completamente sobada".

La última vez de Anna Castillo con Mario Casas

La concentración es una parte fundamental para su trabajo, tal y como reconoce, aunque no le gusta eso del 'método' que se creó en los años 50 con el Actor's Studio. "Desde que dicen 'acción' hasta el corte, voy a muerte, pero luego en el rodaje me encanta estar con el equipo", y asegura que "no soy de quedarme el personaje durante las horas de rodaje", sino que se hace amiga de todo el mundo.

Anna Castillo en 'Nowhere' (2023). NETFLIX

La protagonista de Viaje al cuarto de una madre (2019) afirma que no ha trabajado mucho en este 2023, además de atravesar "una crisis muy cercana a los 30 que he tenido que surfear", algo que contrasta con la gran cantidad de proyectos en los que participó el año pasado. Eso sí, no se queja, sino que se lo toma como algo necesario: "Sí que hay miedos de que puede ser que haya currado tanto que ahora la gente se haya cansado de verme, pero están en su derecho. [...] Si yo he estado una época currando muchísimo, tiene que haber un momento de parón también".

Además, confiesa que no tiene miedo de decir que 'no' a un proyecto, ya que, según ella, "las carreras se construyen a base de 'noes' también". A quien le ha dicho 'sí' es a Rodrigo Cortés, director de una cinta similar a Nowhere como es Enterrado (2010), y con el que Castillo ha estado feliz de rodar recientemente: "Me ha gustado muchísimo. La película se llama Escape y el protagonista es Mario Casas, yo hago de su hermana. Me ha encantado currar con Rodrigo y con Mario". La cinta todavía no tiene fecha de estreno, aunque lo que sí que tiene es productor y es uno de los mayores nombres de la historia del cine: Martin Scorsese.

"He visto y vivido cosas muy desagradables"

Pero Anna no solo ha repasado sus últimos trabajos, sino que también ha hecho un balance general de la industria, especialmente respecto a los abusos: "He llegado en un momento de la industria mejor que los anteriores, aunque he visto y vivido cosas muy desagradables. No podría señalar un abuso, pero sí muchísimos comportamientos machistas de poder". La actriz de La Llamada (2017), que no estará en el próximo proyecto de Los Javis que llega ya a Movistar Plus+, afirma que "veo avances en la industria del cine, pero que también veo a mucho guarro".

