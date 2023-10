Demandan a Bryan Fuller, el creador de 'Hannibal’, por acoso sexual

Hace unos dos años, Bryan Fuller encabezó un proyecto titulado Queer for Fear: The History of Queer Horror. Se trataba de una docuserie destinada a Shudder (la filial de AMC especializada en ficción de terror) que quería reflexionar sobre la representación queer en el género, y para tal cometido no parecía haber mejor responsable que Fuller. Al fin y al cabo, este había triunfado con sus series de Hannibal y American Gods, y Queer for Fear se estrenó como estaba previsto en 2022. Tiempo después, sin embargo, han trascendido detalles inquietantes sobre su producción y el comportamiento de Fuller durante la misma.

Según Deadline, Fuller ha sido demandado por acoso sexual por parte de Sam Wineman, uno de los productores de Queer for Fear. Wineman es un cineasta independiente que antes de Queer for Fear había rodado un corto de terror en 2018, The Quiet Room, y hasta ahora lo que se sabía es que había abandonado la docuserie en 2021. Ahora sabemos que lo hizo cuatro semanas después de quejarse a los demás productores de la conducta de Fuller, y Wineman asegura que estos decidieron proteger al director pues “tenían que mantener el dinero contento”.

Tanto Fuller como Wineman son hombres gays y trabajaron durante la mayor parte de esta serie de cuatro partes. Wineman asegura que durante su estancia en la serie Fuller hacía constantes referencias a la masturbación, le acosaba sexualmente y en definitiva creaba un ambiente de trabajo hostil. Cuenta que Fuller le sujetaba repetidamente por detrás para “romperle la espalda” mientras presionaba su pene contra sus nalgas, y que además hablaba de forma constante sobre su pene y sobre qué lecturas le provocaban erecciones.

Delante de él, Fuller afirmaba “pajearse” con las dinámicas de poder adulto/niño de las historias que estaban explorando, y en una ocasión dejó lubricante y pañuelos de papel en su escritorio para que Wineman supiera que se había estado masturbando. Por último, le habría intimidado en numerosas ocasiones, asegurando que era una persona “débil” y que no tenía carisma. El abogado de Fuller, Bryan Freedman, ya ha reaccionado asegurando que las acusaciones son “basura absoluta” y que a Wineman le despidieron por “incompetencia grave”.

“Acaba de cometer el mayor error de su vida y una vez las pruebas salgan a la luz, se le conocerá para siempre como un mentiroso patológico”, concluye la defensa.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.