'Nowhere', la nueva película de terror de Anna Castillo para Netflix: fecha de estreno, tráiler y primeras imágenes

El pasado 28 de julio llegó a Netflix la adaptación de Un cuento perfecto, la novela de Elisabeth Benavent, protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel. La miniserie, desde entonces, siempre se ha mantenido entre las diez más vistas de la plataforma en España, y aunque hay multitud de opciones para disfrutar de historias similares, los fans de la actriz quieren verla en muchos más proyectos... pues no tendrán que esperar mucho, porque la catalana estrena Nowhere en apenas unos días.

La película es diametralmente opuesta a la serie romántica: se trata de una cinta de terror claustrofóbico dirigida por Alberto Pintó (Malasaña 32, 2017), y es uno de los largometrajes estrella de la plataforma para este mes de septiembre. Además, es la primera incursión en el mundo del horror de la ganadora del Goya, que acostumbra a protagonizar producciones de géneros completamente distintos.

Sinopsis y tráiler de 'Nowhere'

Mía es una mujer embarazada que, junto a su marido Nico, huye de un país totalitario escondida en un contenedor marítimo. Tras ser forzosamente separados, deberá luchar por su supervivencia cuando una fuerte tormenta la arroja al mar. Sola y a la deriva en mitad de la inmensidad del océano, Mía se enfrentará a todo para salvar la vida de su hija y reencontrarse con su pareja.

Anna Castillo interpreta a Mía, mientras que el encargado de dar vida a su marido Nico es Tamar Novas (Mar adentro, 2004, El desorden que dejas). Son los dos únicos personajes relevantes que aparecen en esta película que dura una hora y 48 minutos. Nowhere está escrita por Ernest Riera, Indiana Lista (de quien es la historia), Seanne Winslow, Miguel Ruz y Teresa Rosendo.

Fecha de estreno de 'Nowhere'

Nowhere se unirá al catálogo de Netflix el próximo viernes 29 de septiembre. Eso sí, no será el único largometraje que estrenará Anna Castillo en la plataforma durante lo que queda de 2023, ya que la actriz también ha participado en la cinta No voy a pedirla a nadie que me crea, que todavía no tiene una fecha de lanzamiento oficial.

Primeras imágenes de 'Nowhere'

