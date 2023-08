Esta es la serie de Netflix que ha desbancado a ‘Un cuento perfecto’ como la más vista en los últimos días

Un cuento perfecto lo tenía todo para ser la emperatriz veraniega de Netflix: un reparto encabezado por Anna Castillo, la nueva estrella del cine en España; el dilatado regreso de una leyenda todoterrenos como Ana Belén a la pequeña pantalla; y la mano de Elísabet Benavent, autora cuyas novelas la plataforma ya había adaptado exitosamente con anterioridad.

Así lo ha sido, de hecho, durante tres semanas: Un cuento perfecto se ha mantenido durante casi un mes como la serie más vista en todo el mundo hasta que, en su camino, se interpuso Medicina letal. No obstante, la producción protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel sigue en cabeza como la serie en lengua inglesa con más espectadores, a una segura distancia de la coreana King the land, su inmediata perseguidora.

Anna Catillo como 'Margot' en Un cuento perfecto D.R.

Aunque en España, Medicina letal aún debe conformarse con un cuarto puesto entre lo más visto, esta serie dirigida por Peter Berg (Marea negra y Día de patriotas) va camino de convertirse en el gran proyecto internacional de la plataforma para el próximo mes. Pero, ¿de qué trata Medicina letal?

Legalmente adictos

Painkillers, su título original, se remonta a unos sucesos acaecidos a finales de los noventa en Estados Unidos, cuando la familia Sackler produjo un analgésico llamado OxyContin, dela rama de los opioides. Al contrario que otras variedades comercializadas, esta marca no tenía paracetamol para atenuar su afecto, con lo que creaba una fuerte dependencia en el paciente medicado y, en ocasiones, su muerte por sobredosis.

Matthew Broderick es Richard Sackler en 'Medicina Letal' Keri Anderson/ Netflix

Tom Petty, que falleció en 2017, tenía en su torrente sanguíneo dosis de oxicodona, a la que recurría para tratarse una fractura de cadera. Como el rockero, muchos estadounidenses han fallecido tras un excesivo consumo de estos analgésicos.

En Medicina letal, Peter Berg se sumerge en la llamada crisis de los opiáceos a través de una miniserie de seis episodios, y lo hace acompañado de un reparto en el que brillan Uzo Aduba (Orange is the new black), Matthew Broderick (Godzilla) y Taylor Kitsch (True Detective II).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.