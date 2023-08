La mejor película de Anna Castillo que puedes ver gratis

Anna Castillo es la actriz de moda estas semanas con el estreno de Un cuento perfecto, la adaptación en Netflix de la novela homónima de Elísabet Benavent que ha resultado un éxito de audiencias. Pero, lo cierto es que la actriz de 29 años ya cuenta con una amplia trayectoria profesional a sus espaldas, que disfrutó de uno de sus mayores picos de popularidad en 2016.

Ese mismo año, Castillo estrenaba la película El olivo, dirigida por la cineasta multipremiada Iciar Bollaín. Un filme que hacía que la catalana recibiera el Goya 2017 a la mejor actriz revelación por una sublime interpretación, presagiando las cuatro nominaciones que recibiría de la Academia de Cine posteriormente, la última este mismo 2023 por Los girasoles silvestres.

Con guion de Paul Laverty, quien recientemente sobresalía por trabajos europeos como Sorry We Missed You, la historia de El olivo se centraba en la historia de Alma, una veinteañera que adora a su abuelo que lleva años sin hablar, quien decide recuperar el árbol milenario que la familia vendió contra su voluntad. Cueste lo que cueste.

Dónde ver 'El olivo', la película de Anna Castillo

Ahora, el filme de Bollaín está disponible de manera gratis en RTVE Play, como parte de su apuesta por acercar el cine español a todos los públicos. Y no es la única película gratuita de Anna Castillo en esta plataforma, puesto que también encontramos otras como Viaje al cuarto de una madre (premio de la juventud del festival de San Sebastián y ganadora de cuatro Premios Goya) y La llamada (la adaptación de la obra teatral musical de los Javis, nominada a 5 premios de la Academia).

El olivo, nominada a 4 Premios Goya en 2017, alzándose con el de Castillo, también contó con Javier Gutiérrez y Pep Ambròs en los papeles principales. Un filme que también está disponible a través de las plataformas Netflix, HBO Max y Flixolé.

La actriz catalana, que recibía recientemente el premio Seriemanía de CINEMANÍA a la mejor actriz protagonista por Fácil, triunfa estos días en Netflix con el estreno de Un cuento perfecto, que coprotagoniza junto a Álvaro Mel. La historia de una heredera de un imperio hotelero, que conoce a un chico que desempeña tres trabajos para llegar a fin de mes. Cuando sus caminos se unen, se dan cuenta de que solo entre ellos pueden ayudarse a recuperar el amor de sus vidas.

Así, Netflix continúa adaptando los éxitos literarios de Elísabet Benavent tras el buen recibimiento conseguido por la serie Valeria y la película Fuimos canciones. Un nuevo hito para una joven escritora que comenzó autopublicando sus obras en Amazon, cuya fama ya ha traspasado las fronteras de España y que tiene muy buen tino para fichar a los mejores intérpretes para las adaptaciones, como en el caso de Castillo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.