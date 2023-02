Tras el estreno de Girasoles silvestres el pasado 14 de octubre, nadie se sorprendió al descubrir que Anna Castillo volvía a deleitarnos con un gran trabajo. En ella interpreta a Julia, una joven de 22 años que se enamora de un chico conflictivo y que, en sus reflexiones sobre si esa es la persona que realmente quiere a su lado, empieza un viaje personal en busca de la felicidad.

La joven es una de las actrices del cine español más valoradas de su generación. Sus mayores fans conocerán sus inicios junto a Javier Gutiérrez con El olivo (2016) de Icíar Bollaín, pero al resto seguramente les sea más conocida por su trabajo en el musical de Los Javis, La llamada (2017), o por volver a compartir pantalla con Gutiérrez en la serie Estoy vivo. Una intérprete querida, no solo por su dedicación a la profesión, sino también por su cercanía.

Su debut en la televisión catalana

Como la doble 'n' de su nombre hace sospechar, la actriz nació en Barcelona, el 9 de octubre de 1993. No es de extrañar, pues, que su primera incursión en el mundo del espectáculo viniese de la mano del programa infantil catalán por excelencia: el Club Super3. Entre 2005 y 2011, formó parte de la Família dels súpers dando vida al personaje de Anna. Además, durante esa época, participó en el grupo musical derivado del programa, sp3, donde demostró a una temprana edad sus dotes como cantante y bailarina.

Sus estudios

A pesar de que siempre supo que quería dedicarse a la actuación, pues más de una vez ha explicado que de pequeña le gustaba jugar a interpretar a otras personas, actuación no es lo único que la actriz estudió. Durante su juventud dio clases de improvisación, Clown y Voice Craft, gracias a las que perfeccionó su trabajo como actriz y, en el ámbito musical, estudió danza africana. Asimismo, mientras se iniciaba en la industria cinematográfica, curso tres años de psicología.

Familia de artistas

Anna no es la única de su familia con dotes artísticas. Aunque haya demostrado en repetidas ocasiones que, además de la actuación, el baile y el canto también se le dan bien, es su hermana la que destaca en ese ámbito. Eva Castillo es cantante del grupo de Pop-Rock de Barcelona Red Kiss. Su primer videoclip, Break the rules, salió en marzo de 2015, y su hermana Anna siempre ha estado ahí para apoyarla.

A ver, mi hermana es lo más y este es su primer videoclip y la adoro pk es la mejor http://t.co/12KfBEAL7I — Anna Castillo (@AnnaaCastillo) March 1, 2015

Primeros pasos sobre el escenario

Mientras se iniciaba en la televisión catalana buscó a su vez abrirse camino en el mundo del teatro. Aunque su gran momento lo encontró en la versión teatral de La llamada (obra creada por los Javis que posteriormente se convirtió en la exitosa película de 2017), en 2008 debutó sobre el escenario, nada más ni nada menos, que con el musical A de Nacho Cano. Fue durante esa misma época cuando también hizo algunas actuaciones gracias al grupo sp3.

Almas gemelas

Ante la pregunta de un periodista sobre si cree en las almas gemelas durante la alfombra roja de los Premios Feroz, Anna afirmaba que cree "en la compatibilidad de las almas". Desde 2018, la actriz ha encontrado esa compatibilidad con su novia Lara Blanco a la que, a lo largo de sus 5 años de noviazgo, le ha dedicado múltiples declaraciones de amor en su cuenta de Instagram. Más de una vez ha afirmado que su pareja es su gran apoyo y, además de ser su gran compañera de vida, también es su mejor fotógrafa.

Sus gatos, sus hijos

En su feed de Instagram, su novia tiene competencia. Y es que, tal y como la propia Anna escribía en una de sus publicaciones, sus dos gatos y su pareja son sus "cosas favoritas". Uno de sus gatos es un pirata, como ella misma afirma, y es que la actriz adoptó hace años a un gatito tuerto al que decidió ponerle el nombre de Capitán (Capi para los amigos). Amante de los animales, alguna vez hemos podido ver a la catalana utilizar sus redes sociales para buscarle dueño a algún gato callejero.

Nominada en 4 ocasiones al Goya

En 2017 consiguió hacerse con el Goya a Mejor actriz revelación en su primera nominación a los galardones españoles gracias a su actuación en El Olivo de Icíar Bollaín. Otro de sus mayores éxitos, La llamada, le valió una segunda nominación en 2018, esta vez a Mejor actriz de reparto, categoría en la que repitió al año siguiente gracias a Viaje al cuarto de una madre de Celia Rico. Este año ha conseguido su cuarta nominación (la primera a Mejor actriz protagonista) gracias a Girasoles silvestres.

Actriz de videoclips

Su vinculación con la música no solo la encontramos en los musicales que ha protagonizado pues, de 2018 a 2020, apareció en 3 videoclips. El primero fue para la canción Duele, de la banda barcelonesa Dorian. Un año más tarde, apareció en el vídeo musical On me del cantante madrileño St Woods y, en 2020, hizo de Alison en el videoclip del single El Colapso Gravitacional de La casa azul.

