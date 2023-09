Festival de San Sebastián 2023: películas destacadas, fechas e invitados estrella

La nueva joya de animación del japonés Hayao Miyazaki El chico y la garza abrirá oficialmente el telón de la 71ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF en sus siglas en inglés) que empieza este viernes 22 de septiembre y se clausurará el sábado 30 con Dance First del británico James Marsh y protagonizada por Gabriel Byrne y Sandrine Bonnaire.

Nueve jornadas para disfrutar de propuestas muy variadas y la presencia de talentos internacionales en una edición en la que el protagonista del cartel oficial es un Javier Bardem que debía ser homenajeado con la entrega del premio Donosti, pero que finalmente no podrá ser porque el actor español también ha querido sumarse a la huelga convocada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA). El galardón lo recibirá el próximo año, en la misma gala de inauguración del Zinemaldia.

Las películas que compiten por la Concha de Oro

21 títulos participan en la sección oficial, aunque cinco concurren fuera de concurso. Son la nueva obra de Miyazaki, el filme de clausura la francesa Un métier sérieux de Thomas Lilti, el largometraje de animación Dispararon al pianista dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal (su segunda colaboración tras Chico & Rita de 2010) y la nueva serie de los Javi, La Mesías, compuesta de siete episodios.

Laia Costa en el cartel de 'Un amor' de Isabel Coixet RTVE

Entre las producciones españolas en la pugna por el máximo galardón del certamen habrá tres: Un amor de Isabel Coixet, la coproducción con Alemania de El sueño de la sultana, película de animación dirigida por la debutante Isabel Herguera, y O corno, una coproducción con Portugal y Bélgida rodada en gallego y dirigida por la directora vasca Jaione Camborda.

De las 14 restantes también tendremos tres producciones estadounidenses con All Dirt Roads Taste of Salt, una oda a las diferentes generaciones de mujeres afroamericanas del Mississippi de la directora Raven Jackson; Ex-Husbands, el retrato de hombres en crisis de Noah Pritzker; y Esto va a doler (Fingernails) de Christos Nikou y protagonizada por Jessie Buckley y Riz Ahmed. De las otras cinematografías, desde Francia Le successeur de Xavier Legrand, procedente de Australia The Royal Hotel de la cineasta Kitty Green, de Taiwán Un viaje en primavera dirigida por Tzu-Hui Peng y Ping-Wen Wang y desde Japón, un director a descubrir, Kei Chika-Ura con Great Absence.

Los cineastas argentinos serán los principales representantes del cine latinoamericano, con coproducciones internacionales, gracias a La práctica de Martín Rejtman y Puan de María Alché y Benjamín Naishtat. Las cuatro películas restantes a competición son coproducciones europeas. La isla roja del belga Robin Campillo, Kalak de la sueca Isabella Eklöf, MMXX del rumano Cristi Piu y Un silencio del belga Joachim Lafosse.

Las perlas de San Sebastián

Junto a la sección oficial, la sección que más expectativas levanta es sin duda Perlak con una formidable selección de algunas de las películas más premiadas o que mejor sensación han dejado a su paso por otros festivales internacionales, sobre todo Cannes y Venecia.

'Monster (Kaibutsu)' de Hirokazu Kore-eda Toho

En total, 18 largometrajes y, por ejemplo, de la selección de Cannes se podrá ver Anatomía de una caída de la francesa Justine Triet (Palma de Oro), The Zone of Interest del británico Jonathan Glizer ofreciéndonos una inédita perspectiva del Holocausto (Gran Premio del Jurado) Fallen Leaves del finlandés Aki Kaurismäki (Premio especial del Jurado y del FIPRESCI de la crítica internacional), Perfect Days de Wim Wenders (premio al mejor actor para Kôji Yakusho), Monstruo de Hirokazu Koreeda (mejor guion) o Secretos de un escándalo de Todd Haynes y protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore.

De las películas presentadas en Venecia, Yo, Capitán del italiano Matteo Garrone (mejor dirección), El mal no existe de Ryusuke Hamaguchi (Gran Premio del Jurado), Memory del mexicano Michel Franco (premio al mejor actor para Peter Sarsgaard) o La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona (película de clausura).

Fuera de la Croissette o la Mostra, se podrá ver La memoria infinita de la chilena Maite Alberdi (Gran Premio del Jurado en Sundance), El cielo rojo de Christian Petzold (Gran Premio del Jurado en Berlín) o la proyección de la estadounidense Gran golpe a Wall Street, lo nuevo del australiano Craig Gillespie (director de Cruella o Yo, Tonya), y protagonizado por Paul Dano, Seth Rogen, Shailene Woodley y America Ferrera (conocida por su personaje de Gloria en Barbie).

La polémica con el documental 'No me llame ternera' y las otras secciones del Zinemaldia

La gran controversia de este año en Donosti llega con la proyección de No me llame Ternera, la entrevista que el periodista catalán Jordi Evole ha realizado a Josu Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera, el que fuera exdirigente de la banda terrorista ETA. Las quejas se basan en que el documental "blanqueará y dará voz a un terrorista prófugo y condenado por asesinatos muy graves".

Jordi Évole y Josu Ternera en 'No me llame Ternera' SSIFF

Por su parte, José Luis Rebordinos, director del Festival donostiarra, ha justificado para su inclusión en el programa, inaugurando la sección Made in Spain, que "dar la voz no es dar la razón". Y sus mismos realizadores defienden que "es fundamental que la película sirva a nivel pedagógico para toda esa generación que ha decidido olvidar o no mirar hacia ese lugar de nuestra historia que es muy reciente".

Alejándonos de polémicas, la variedad del Zinemaldi nos ofrece secciones como Horizontes Latinos, con una docena de títulos, entre ellos Los impactados de la argentina Lucía Puenzo, o Nuevos directores, con la inclusión del zaragozano Javier Macipe presentando La estrella azul. También Zabaltegi-Tabakalera dedicada al cine más experimental y arriesgado o Culinary Zinema con A fuego lento (La passion de Dodin Bouffant) del taiwanés Tran Anh Hung, premio a la mejor dirección en Cannes.

Sin olvidar las retrospectivas, este año dedicada a Hiroshi Teshigahara, uno de los autores clave de la vanguardia japonesa con títulos como La mujer de la arena; además de clásicos, las propuestas dirigidas al público infantil, las series, documentales como Esta ambición desmedida en torno a C. Tangana o las imprescindibles proyecciones en el Velódromo, caso de la serie El otro lado creada y protagonizada por Berto Romero y dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro. Seis episodios de media hora en clave de humor y con abundantes elementos sobrenaturales producidos por Movistar Plus+.

¿Qué famosos van al Festival de San Sebastián?

La huelga de actores y guionistas impedirá que se pueda contar con el glamur de estrellas de Hollywood pisando la alfombra roja, también que Javier Bardem no recoja este año el premio Donosti. Un galardón que en esta edición también se otorga al maestro Hayao Miyazaki quien, sin embargo, tampoco estará presente físicamente. Se le entregará de manera virtual. El director y cofundador de los estudios Ghibli de 82 años, y que hace tiempo que no sale de su país natal, enviará desde Japón un vídeo para la gala de inauguración, el viernes 22 de septiembre, antes de la proyección de El chico y la garza.

Hayao Miyazaki premio Donosti en San Sebastián SSIFF

En cambio, sí estará de manera presencial, el tercer homenajeado con el premio Donosti este 2023, el veterano director vizcaíno Víctor Erice conmemorando que hace 50 años logró la Concha de Oro por El espíritu de la colmena. Por ello, se proyectará su más reciente largometraje, Cerrar los ojos, el viernes 29, el mismo día en que también se estrena la película en cines.

Además han confirmado su presencia Juliette Binoche, Gabriel Byrne, François Cluzet, Daniel Auteuil, Emmanuelle Devos, Griffin Dunne, Aidan Gillen, Mads Mikkelsen, James Norton, Dominic West o Leonardo Sbaraglia, en cuanto a invitados internacionales.

La directora Claire Denis presidirá el Jurado de la sección oficial SSIFF

Y Sergi López, Quim Gutierrez, Manolo Solo, Ana Torrent, Hugo Silva, Carmen Machi, Macarena García, Cecilia Roth, Lola Dueñas, Leonor Watling, Emma Suarez, Berto Romero o Andreu Buenafuente entre la nutrida representación española. Así como la mayoría de directores con películas en San Sebastián, desde Juan Antonio Bayona o Isabel Coixet a Fernando Trueba, Justin Triet, Michel Franco, Jonathan Glazer, Todd Haynes, Matteo Garrone, Cristi Piu o Javier Ambrossi y Javier Calvo.

El jurado de la sección oficial estará presidido por la directora y guionista francesa Claire Denis y estará formado además por la estelar actriz china Fan Bingbing, la productora y directora colombiana Cristina Gallego, la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe, la actriz Vicky Luengo, el productor y distribuidor húngaro-canadiense Robert Lantos y el director alemán Christian Petzold.

