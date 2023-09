Netflix estrenará la entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera en el Festival de San Sebastián

La 71ª edición del Festival de San Sebastián, que reunirá del 22 al 30 de septiembre a lo mejor del cine español e internacional en la capital guipuzcoana, acogerá el estreno de No me llame Ternera, el documental dirigido por los periodistas Jordi Évole y Màrius Sánchez sobre Josu Urrutikoetxea, el exdirigente de la organización terrorista ETA conocido como Josu Ternera.

Se trata de una entrevista en exclusiva del periodista catalán al exjefe de ETA, en la que los interlocutores abordan momentos decisivos de la organización terrorista hasta su disolución en 2018. La producción de Netflix inaugurará la sección Made in Spain del festival, que incluye otros 19 largometrajes españoles destacados del año.

“Hemos hecho esta película porque tenemos una responsabilidad con la historia de nuestro país, que en parte está muy marcada por el terrorismo de ETA, y nos parecía una ocasión única entrevistar a alguien que perteneció a esa organización terrorista", han afirmado Évole y Sánchez sobre este trabajo que, tras ser estrenado en el Zinemaldia, podrá verse en Netflix.

"También es fundamental que la película sirva a nivel pedagógico para toda esa generación que ha decidido olvidar o no mirar hacia ese lugar de nuestra historia que es muy reciente", han añadido los directores: "Es un ejercicio de memoria histórica".

Évole, Sánchez y José Luis Rebordinos hablan sobre 'No me llame Ternera'

Los directores de No me llame Ternera han charlado con José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián, sobre el documental. Évola define su encuentro con el exjefe de ETA como " una entrevista bastante seca, bastante árida, con momentos de tensión porque el pensamiento de Josu Ternera y el que tengo yo no coinciden para nada y eso se palpa".

"Entró a los 17 años en ETA y leyó el comunicado de disolución en 2018. Han sido más de 50 años de su vida ahí", recuerda Évole: "Se prestó a un cuestionario donde no había pacto sobre lo que íbamos a preguntar. Nos costó mucho pero finalmente dijo que sí. Hemos dejado la exhaustiva entrevista en una hora y 40 minutos porque teníamos muy presente que tenía un punto de historia de nuestro país que alguien nos iba a explicar cómo había vivido desde su lado".

Tanto Sánchez como Rebordinos hacen hincapié en la importancia del archivo con el que enfrentan al ex dirigente en el documental. Sobre la posible reacción de las víctimas de ETA, Évole apunta: "No puedo garantizar que haya víctimas que no lo vayan a pasar mal, pero hemos intentado que en el documental aparezca una víctima directa de un atentado protagonizado por Josu Urrutikoetxea que abre y cierra la película".

Urrutikoetxea fue detenido en Francia en 2019, donde se encuentra actualmente en libertad vigilada, y está pendiente su posible extradición a España. A finales de agosto, la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia se dirigió a Rebordinos y a la presidencia de Netflix España para pedir la retirada de esta entrevista de la programación del festival.

