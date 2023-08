San Sebastián 2023: de Miyazaki a Coixet, estas son las películas de la Sección Oficial

No faltes a la cita: el Festival Internacional de Cine de San Sebastián celebra su 71ª edición del 22 al 30 de septiembre. En medio de una turbulenta temporada otoñal de festivales, el Zinemaldia prepara una cita llena de propuestas estimulantes dentro del cine de autor global.

La inauguración del certamen será por todo lo alto con el estreno europeo de The Boy and the Heron, el nuevo filme de animación del maestro Hayao Miyazaki. La película de Studio Ghibli se proyectará fuera de competición dentro de una Sección Oficial que cuenta con 16 títulos en pugna por la Concha de Oro que el año pasado ganó la colombiana Los reyes del mundo, de Laura Mora.

Son los nuevos trabajos de cineastas como Joachim Lafosse, Cristi Puiu, Kitty Green, Martín Rejtman, Robin Campillo, Xavier Legrand o Noah Pritzker, entre otros, que se sumarán a las contendientes españolas ya anunciadas.

Además, fuera de competición, la Sección Oficial también acoge la proyección de la serie La mesías, de Javier Calvo y Javier Ambrossi; también la película de animación Dispararon al pianista, de Fernando Trueba y Javier Mariscal, Un métier sérieux (Los buenos profesores) de Thomas Lilti y Dance First, de James Marsh, que será el filme de clausura.

A continuación, recopilamos la lista completa de títulos que participarán en la Sección Oficial:

'The Boy and the Heron', de Hayao Miyazaki [inauguración fuera de concurso]

'All Dirt Roads Taste of Salt', de Raven Jackson

'A Journey in Spring (Un viaje en primavera)', de Tzu-Hui Peng y Ping-Wen Wang

'El sueño de la sultana', de Isabel Herguera

'Ex-Husbands', de Noah Pritzker

'Fingernails (Esto te va a doler)', de Christos Nikou

'Great Absence', de Kei Chika-ura

'Kalak', de Isabella Eklöf

'La isla roja', de Robin Campillo

'La práctica', de Martín Rejtman

'Le successeur', de Xavier Legrand

'MMXX', de Cristi Puiu

'O corno', de Jaione Camborda

'Puan', de María Alché y Benjamín Naishtat

'The Royal Hotel', de Kitty Green

'Un amor', de Isabel Coixet

'Un silence', de Joachim Lafosse

'La mesías', de Javier Calvo y Javier Ambrossi [fuera de concurso]

'Dispararon al pianista', de Fernando Trueba y Javier Mariscal [fuera de concurso]

'Un métier sérieux (Los buenos profesores)', de Thomas Lilti [fuera de concurso]

'Dance First', de James Marsh [clausura fuera de concurso]

