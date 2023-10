Anna Castillo fue la elegida para esta película líder en Netflix, pero Zendaya y Ana de Armas estuvieron a poco de quitarle el papel

Primero, fue un barco en Náufragos, de Hitchcock. Décadas más tarde, España hizo que ese solitario barco pareciera un paraíso al lado del ataúd en el que Rodrigo Cortés encerró a Ryan Reynolds en Buried. Y, a partir de aquí, el cautiverio de un protagonista en un lugar cada vez más pequeño e incómodo se convirtió en una moda: el maletero de un coche en Brake, un ascensor en Fase 15 y un tubo en… El tubo.

Esta tendencia había quedado atenuada durante los últimos años pero, de nuevo, ha sido un director español el encargado de resucitarla. Estas películas se fundamentan esencialmente sobre dos pilares: el espacio escogido y su rehén. Si ambas elecciones son las adecuadas, la historia no estará ni mucho menos cerrada, pero con que sólo falle una, puede darse por muerta. Y esto, en Nowhere, no ocurre.

Imagen de 'Nowhere' NETFLIX

Anna Castillo, al contenedor de las estrellas

Netflix acaba de incorporar a su catálogo un título propio, Nowhere, dirigida por Albert Pintó, autor de Malasaña 32 y uno de los responsables de La casa de papel. La película se desarrolla en un mundo postapocalíptico en el que, ante la falta de recursos, las mujeres tienen prohibido quedarse embarazadas. Pero la protagonista de Nowhere incumple esta norma, así que debe escapar a Irlanda, donde la maternidad está permitida. La única forma de hacerlo es embutiéndose, junto a su pareja, en un contenedor marítimo. Sin embargo, la compañía no le durará mucho: una tormenta arroja el receptáculo al océano y la mujer queda sola, a merced de las olas y en completa oscuridad.

Imagen de 'Nowhere' NETFLIX

En una entrevista para eCartelera, Albert Pintó señaló que estas historias suelen estar protagonizadas por hombres: para recordar una similar a Nowhere, en el que el superviviente es, en realidad, una superviviente, habría que remontarse a 2002, cuando se estrenó La habitación del pánico, con Jodie Foster y una doceañera Kristen Stewart.

“Vimos a muchas chicas para este papel”, explica Pintó, “ya que, al principio, iba a tener una escala más internacional y se iba a rodar en inglés. Incluso se tanteó a Zendaya y a Ana de Armas”. Sin embargo, la mediación de Netflix fue definitiva para que Pintó decidiera apostar por un reparto (o, más bien, por dos actores) español. La escogida fue Anna Castillo, a la que, durante un tramo de la película, respalda Tamar Novas.

Tamar Novas, en 'Nowhere' NETFLIX

“Me sorprendió darme cuenta de lo importante que es tener un compañero, porque el compañero te construye”, señala, también al mismo medio, Anna Castillo, a la que Pintó define como “nuestra Meryl Streep”. Para la actriz, este papel ha supuesto “un aprendizaje”, puesto que, al principio, la falta de un aliado en pantalla le provocaba cierta “cojera” que, a medida que avanzaba el metraje, fue capaz de aliviar.

Curiosamente, Anna Castillo se encuentra rodando una película de Rodrigo Cortés, sin el cual películas como Nowhere posiblemente no existirían, por lo que, si en algún momento se ha sentido perdida en el contenedor, habrá tenido a quién recurrir en busca de consejo.

