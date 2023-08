Seminci 2023: las películas españolas más destacadas que se verán en el festival

Más cine español que nunca en la Seminci. La 68ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid viene con una importante aspiración en materia de cine patrio: convertirse en un nuevo nodo del cine de autor español en todas sus manifestaciones. Y la selección promete: Manuel Martín Cuenca, Antonio Méndez Esparza, Lois Patiño, Víctor Iriarte, Laura Ferrés...

En total, quince producciones se presentarán en Valladolid entre el 21 y el 28 de octubre de 2023. De todas las presentaciones, cinco son estrenos mundiales, dos, europeos y ocho, nacionales desplegados en las tres secciones principales que articulan el certamen castellano.

Para empezar, en Sección Oficial concursan por la Espiga de Oro Manuel Martín Cuenca con El amor de Andrea, una historia sobre hijos y padres protagonizada por Lupe Mateo Barredo, Fidel Sierra, Cayetano Rodríguez Anglada y Agustín Domínguez; Antonio Méndez Esparza con Que nadie duerma, que cuenta con el dúo de actrices formado por Malena Alterio y Aitana Sánchez-Gijón; Lois Patiño con Samsara, premiada en la Berlinale; Víctor Iriarte con Sobre todo de noche, que pasará por la Mostra de Venecia previamente; y Laura Ferrés, cuya La imatge permanent cosechó muy buenas críticas en Locarno.

'El amor de Andrea' Seminci

Fuera de concurso se presentarán Teresa, adaptación de la obra de teatro La lengua en pedazos, de Juan Mayorga, a cargo de Paula Ortiz y con Blanca Portillo y Asier Exteandía; El maestro que prometió el mar, inspirada en la vida del maestro Antoni Benaiges y filme dirigido por Patricia Font, que cuenta en su reparto con Laia Costa y Enric Auquer; Mamacruz, de Patricia Ortega y con Kity Mánver, estrenada mundialmente en el Festival de Sundance; y La contadora de películas, de Lone Scherfig y película inaugural de la 68ª Seminci.

Punto de encuentro seguirá ejerciendo de sección paralela para descubrir el nuevo talento cinematográfico. En el caso del cine español, se han programado dos películas que han triunfado en Locarno: Negu hurblak, de Colectivo Negu, Mención Especial en el certamen suizo; y On the Go, de María Gisèle Royo y Julia de Castro. En esa misma sección podrá verse Muyeres, de Marta Lallana, filme que trabaja la memoria de la zona de Somiedo, en Asturias.

Por último, la sección Tiempo de Historia dedicada al cine de no ficción incluye los últimos trabajos de Oskar Alegria (Zinzindurrunkarratz), David Pantaleón y José Víctor Fuentes (Un volcán habitado) y Virginia García del Pino (La estafa del amor).

