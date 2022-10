Palmarés de la Seminci 2022: 'Return to Dust' y 'The Quiet Girl' triunfan en el Festival de Valladolid

Llega a su fin una nueva Semana Internacional de Cine en Valladolid. Del 22 al 29 de octubre se ha celebrado la edición número 67 de la Seminci, dando cobijo a largometrajes y cortos de diversas nacionalidades mientras homenajeaba a un icono del cine irlandés: Jim Sheridan (En el nombre del padre), que fue galardonado con la Espiga de Honor. Esta edición ha apostado en líneas generales por propuestas apartadas de lo ya laureado en convocatorias previas (con la excepción de la aclamada Decision to Leave de Park Chan-wook, premio a Mejor montaje), erigiendo como triunfadoras a Return to Dust y The Quiet Girl.

Return to Dust es una producción china de Liu Riujun que se centra en los avatares de un matrimonio concertado donde poco a poco surge el amor, mientras que The Quiet Girl, de nacionalidad irlandesa, está dirigida por Colm Bairéad y sigue las tribulaciones de una niña desamparada. El polaco Jerzy Skolimowski ha conseguido el premio a Mejor dirección por EO mientras que, en el apartado interpretativo, Karra Elejalde e Ivan Varnev han brillado tanto en Vasil como para alzarse con un galardón ex aequo. Puedes ver el resto de premios principales a continuación.

Espiga de Oro Largometraje: Return to Dust de Li Ruijun

Espiga de Plata Largometraje: The Quiet Girl de Colm Bairéad

Premio Ribera del Duero a Mejor dirección: Jerzy Skolimowski por EO

Premio Pilar Miró a Mejor nueva dirección: Cristèle Alves Meira por Alma viva

Premio a Mejor actor (ex aqueo): Ivan Varnev y Karra Elejalde por Vasil

Premio a Mejor actriz: Lubna Azabal por Le bleu du Caftan

Premio Miguel Delibes a Mejor guion: Mikhaël Hers, Maud Ameline y Mariette Désert por Les passagers de la nuit

Premio a Mejor fotografía: Rubens Impens por Le Otto Montagne

Premio José Salcedo a Mejor montaje: Kim Sang-bum por Decision to leave

Premio a Mejor película iberoamericana: No mires a los ojos de Félix Viscarret

Mejor largometraje (Punto de encuentro): War Pony de Gina Gammell y Riley Keough, y Sick of Myself de Kristofer Borgli

Premio del Público (Sección Oficial): The Quiet Girl de Colm Bairéad

Premio del Público (Punto de encuentro): Joyland de Saim Sadiq y The Sparrow de Michael Kinirons

Premio Jurado Joven (Sección Oficial): Beautiful Beings de Guðmundur Arnar Guðmundsson

Premio Jurado Joven (Punto de encuentro): Palm Trees and Power de Jamie Dack

Espiga de Oro Cortometraje: Arquitectura emocional 1959 de León Siminiani

Espiga de Plata Cortometraje: Ice Merchants de João Gonzalez

Mejor cortometraje extranjero (Punto de encuentro): O Homem do Lixo de Laura Gonçalves

Premio FIPRESCI: The Quiet Girl de Colm Bairéad

Espiga de Honor: Jim Sheridan

