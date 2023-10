Crítica de 'Saben aquell': retrato del artista renuente

Valoración: 'Saben aquell'

No hay que ser el Mago Félix, por poner un ejemplo coetáneo y paisano del protagonista de este biopic, para predecir lo obvio: David Verdaguer ganará el Goya por su alucinante encarnación de Eugenio. No es que Trueba no haga acto de presencia, y ahí están las vistosas elipsis basadas en los focos de los teatros, o los planos holandeses centrados en el vodka con naranja. Pero la película le pertenece a Verdaguer por derecho propio.

Magníficamente secundado por Carolina Yuste, Verdaguer no es solo capaz de replicar inquietantemente al personaje con sus estremecedores silencios y caladas de cigarro, sino el tópico del payaso triste con una convicción que rememora la de un Dustin Hoffman en Lenny (Bob Fosse, 1974) o Adam Sandler en Hazme reír (Judd Apatow, 2009).

La comicidad queda aquí reducida a los legendarios chistes del maestro (se dice que tenía hasta 50.000 escritos) y a unos cameos de lo más insólitos (ojo al del director Paco Plaza como Chicho Ibáñez Serrador). Pero el peso de la trama lo lleva una insondable tristeza en un drama más seco que la brizna de sus sempiternos Ducados. Eugenio se nos presenta como un cómico a su pesar y, por encima de todo, un hombre enamorado abatido por el duelo debido a la enfermedad de su esposa. El mundo del entretenimiento, tan salvaje, peligroso y desalmado, es un juego de niños comparado con un maldito cáncer.

Las adicciones y problemas que destrozarían el corazón de Eugenio con tan solo 59 años apenas son apuntados. Nada de cocaína. Nada de prostitutas. Nada de ocultismo. En este sentido, el filme se presenta como un complemento perfecto al documental de Jordi Robira y Xavier Baig de 2018, uno de los sorprendentes éxitos de los primeros años de Filmin. El éxito –o, para el caso que nos ocupa, la vida –puede ser un chiste macabro.

FICHA TÉCNICA 'Saben aquell' Director: David Trueba

Género: Comedia

País: España

Sinopsis: Eugenio Jofra, un joven joyero de Barcelona, conquista los garitos de la ciudad con sus chistes y anécdotas. Sin buscarlo en un principio, se convertirá en uno de los mejores cómicos en España durante los años venideros.

Guion: David Trueba, Albert Espinosa



Reparto: David Verdaguer, Carolina Yuste, Marina Salas



Duración: 105 min.



Veredicto: David Verdaguer va a ganar el Goya



Distribuidora: Warner Bros.



Estreno: 1/11/2023





