Desafío independentista | Directo: Borrás se une a Junqueras y a otros ocho exconsellers y acude a la Audiencia Nacional

Un total de 20 ex cargos públicos catalanes declararán en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo este jueves a partir de las nueve de la mañana. Quien no lo hará será Carles Puigdemont, que confirmó a través de su abogado que continuará unos días más en Bruselas y que en un comunicado explicó que se considera "presidente legítimo". Con él, permanecen en Bélgica los exconsellers Clara Ponsatí, Antoni Comin y Meritxell Serret. Por su lado, Meritxell Borrás, que no iba a acudir, sí ha llegado a la Audiencia.

En la Audiencia están citados, junto a los mencionados, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Santi Vila y Carles Mundó, que sí acudirán junto a Joaquim Forn, Lluis Puig y Dolors Bassa, que regresaron este miércoles de tierras belgas y fueron abucheados en el aeropuerto. Por otro lado, en el Supremo el foco se sitúa sobre la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que declarará junto al resto de miembros, ya cesados, tras la disolución de la Cámara.

Tanto los citados en la Audiencia como en el Supremo, la Fiscalía les considera responsables del proceso de independencia en Cataluña desde que comenzó su andadura en el 2015 y se les imputan delitos de sedición, rebelión y malversación, entre otros. De no comparecer, emitiría una orden europea de detención contra ellos y no es descartable que se impongan medidas preventivas. La magistrada acordó también fijarles una fianza civil de 6.207.450 euros, que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza.

Minuto a minuto

Marta Pascal ha hablado desde Madrid: "Esto es un camino largo y difícil, pero estamos convencidos que lo que hemos hecho, vale la pena hacerlo hasta el final". Así llegaron los citados a la Audiencia Nacional. Nueve de los 14 miembros del Govern cesado ya están en la Audiencia Nacional. Faltan los cuatro que están en Bélgica (incluido Puigdemont) y Lluis Puig, que no ha llegado aunque estaba previsto que acudiera. Joan Josep Nuet (Catalunya sí que es Pot), explicó este jueves que la no comparecencia de Puigdemont podría perjudicar a los exconsellers que sí acuden a prestar declaración en condición de investigados. Llegada de los exconsellers a la Audiencia Nacional.

Entran Carme Forcadell y los miembros de la Mesa al Tribunal Supremo. A las 9.00 horas estaban citados los exconsellers en la Audiencia Nacional, y media hora más tarde Carme Forcadell y los cinco miembros de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo. Se pronuncia Ada Colau sobre las declaraciones previstas para esta mañana. La justícia no pot ser instrument x a la venjança política! Suport als membres Mesa i Govern q avui s'enfronten a peticions 30 anys d presó — Ada Colau (@AdaColau) 2 de noviembre de 2017 Santi Vila es el único exconseller que ha entrado con su abogado, Pau Molins. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que no se active una petición de detención contra el expresident, Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica, por no acudir a declarar este jueves ante la Audiencia Nacional. Además, espera que Puigdemont, "sabiendo de la dignidad de su cargo y lo que representa, haga los que esté en su mano para defenderse de la mejor manera que él considere oportuno, pero también para salvaguardar la dignidad de la institución". Por el momento, La representación política concentrada a modo de apoyo ante el Tribunal Supremo incluye a políticos como Gabriel Rufián y Joan Tardá. Santi Vila no ha recibido aplausos por parte de los concentrados en la manifestación de apoyo a los exconsellers. CONFIRMADO: Meritxell Borrás, que no estaba previsto que acudiera a declarar, por estar en Bruselas, ha llegado a la Audiencia Nacional. Enric Millo: "Nadie ha obligado a ningún dirigente a romper con la legalidad" Santi Vila llega solo a la Audiencia, separado del grupo del resto de exconsellers. Eso deja constancia de la división que existe en el Govern cesado. Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso, habla en TVE: "Vamos a apoyar al Gobierno legítimo de Cataluña". Llegan el resto de exconsellers a la Audiencia Nacional, carpetas en mano. Recordemos que podrían no responder a las preguntas de la Fiscalía: solo lo harían con las de la defensa. Enric Millo, sobre las elecciones del 21-D: "Todo el mundo se puede presentar con el programa que quiera". Acaba de llegar también a los tribunales el exdirector de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler. Quedan menos de quince minutos para que comiencen las comparecencias según el horario fijado. Rivera, sobre el 155: "Era la solución menos mala de las que había". Millo: "Las medidas del 155 eran y son conducir a unos comicios electorales, esto es lo más importante". Millo: "Las afirmaciones de Puigdemont sobre la justicia responden a una estrategia". Millo: "En España se respetan los derechos de todo el mundo". Millo: "Si el Govern no nos hubiera llevado a este callejón sin salida, seguramente estaríamos diferente". También está hablando, en TV3, el delagado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo: "Soy partidario del diálogo". Rivera: "Rajoy ha hecho cosas bien y otras que no tanto, pero no es momento de pararse en eso". Rivera: "Los que respetamos la ley tenemos la obligación de ponernos de acuerdo". Rivera: "Nosotros vamos a proponer que el candidato sea la lista más votada. Si vale para Díaz o Cifuentes, vale para Arrimadas". Rivera: "Esa fractura social hay que curarla, gane quien gane". Rivera: "La vía unilateral no la repetirán, porque ha roto a Cataluña". Rivera: "Si ganamos los constitucionalistas sería el fin del procés y el inicio de una nueva etapa para Cataluña". Rivera: "Aunque las elecciones den mayoría a los independentistas, es necesario volver a las instituciones, ahora estamos fuera de ellas". Rivera: "La convocatoria electoral se ha vivido con alivio en gran parte de Cataluña. Estoy convencido de que van a intentar victimizar". Rivera: "La realidad ha dejado en shock a mucha gente. Se van dando cuenta de que esto no va a ningún sitio". Rivera: "La indignación ha ido creciendo, y los independentistas están en la fase previa, que es la del desconcierto". Rivera: "El proceso es un fracaso. Han huido las empresas y ahora huye el presidente". Habla Albert Rivera en la SER: "Puigdemont quiere victimizar, alargar la agonía del procés. Ha perdido la cabeza". Recordamos que los querellados son el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconseller Jordi Turul (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Antoni Comín (Salud), Josep Rull (Territorio), Dolors Bassa (Trabajo), Meritxell Borràs (Gobernación), Clara Ponsatí (Enseñanza), Joaquim Forn (Interior), Lluís Puig (Cultura), Carles Mundó (Justicia), Santiago Vila (Empresa) y Meritxell Serret (Agricultura). Quien también ha acompañado a los exmiembros del Govern es el líder de Podem, Albano Dante-Fachin. Así lo confirman varios medios catalanes. Tanto Mariano Rajoy como el rey Felipe VI han liberado completamente su agenda para el día de hoy a la espera de las decisiones judiciales que se puedan tomar. Van llegando los exconsellers a la Audiencia y los exmiembros de la Mesa al Tribunal Supremo. Allí también ha aparecido Francesc Homs, con la idea de "darles apoyo y ánimo". El eurodiputado de ERC Josep-Maria Terricabras ha asegurado este miércoles a Efe que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se quedará "una temporada" en Bruselas, y consideró que "si está citado para declarar, puede hacerlo desde Bélgica". "Sé simplemente que tiene la intención de quedarse una temporada en Bruselas. No sé nada más, depende de como evolucionen las cosas. Seguro que no serán 2 ó 3 días, será algo más", ha afirmado el europarlamentario, uno de los tres representantes de la cámara europea que acompañaron este martes a Puigdemont en su rueda de prensa en Bruselas. El abogado de Carme Forcadell asegura que el "acoso" sufrido a la llegada de los miembros de la Mesa del Parlament es algo que "se puede denunciar seguro". Junqueras llega a la Audiencia Nacional.

Varios medios catalanes insisten en que Oriol Juqnueras y el resto de exconsellers citados en la Audiencia solo responderán a las preguntas de la defensa. Mireia Boya (CUP) habla de "franquismo". El franquisme del seu Estat podrit jutja Mesa i Govern republicà. Els nostres i legítims. Ni oblit ni perdó pic.twitter.com/S5LoHcQNPZ — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 2 de noviembre de 2017 Adelante El Nacional, que Oriol Junqueras acaba de llegar a la Audiencia Nacional. El expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exconsellera Neus Munté y los dirigentes del PDeCAT Marta Pascal y David Bonvehí, entre otros, acompañarán este jueves a los citados. Rufián también se pronuncia antes de las declaraciones, previstas para dentro de menos de una hora. No es que les falte educación, es que les sobra fascismo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 2 de noviembre de 2017 La Fiscalía se plantea pedir prisión incondicional ante el riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas (hasta 30 años de cárcel por rebelión), y de reiteración delictiva. La magistrada Carmen Lamela acordó también fijarles una fianza civil de 6.207.450 euros, que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra si no depositan la fianza. Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, acompañará a los citados en la Audiencia Nacional. Cap a Madrid per acompanyar als que avui estan citats a declarar @govern i mesa @parlament_cat .Tot el suport del mon municipal @AMI__cat — Neus Lloveras (@neuslloveras) 2 de noviembre de 2017 ¿Qué ocurre si Puigdemont no acude a declarar a la Audiencia Nacional? Esto es a lo que se enfrentaría el expresidente. El letrado, Paul Bekaert, considera que Puigdemont "no tendrá un juicio justo" en España, según unas declaraciones que ha realizado al diario holandés NOS, y pedirá que lo haga desde el país europeo. "Es bastante obvio que va a adoptar ahora la actitud de esperar a ver qué pasa", afirmó. En teoría, el expresident sigue allí, aunque no hay imágenes suyas desde el martes, cuando se le vio salir del hotel en el que se aloja. Asimismo, la ANC ha convocado dos concentraciones: la primera a partir de las 12.00 horas en la plaza de Sant Jaume y la segunda a las 19.00 horas en el Parlament. Esta última se extenderá con otras manifestaciones en las grandes ciudades catalanas. Por otro lado, en el Supremo el foco se sitúa sobre la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que declarará junto al resto de miembros, ya cesados, tras la disolución de la Cámara. En la Audiencia están citados, junto a los mencionados, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Santi Vila y Carles Mundó, que sí acudirán junto a Joaquim Forn, Lluis Puig y Dolors Bassa, que regresaron este miércoles de tierras belgas. El expresident Carles Puigdemont sigue en Bruselas, junto a los exconsellers Clara Ponsatí, Meritxell Borràs, Antoni Comin y Meritxell Serret. Si no acuden, se podría emitir una orden europea de búsqueda contra ellos y adoptar medidas cautelares. Según adelanta RAC1, Junqueras y el resto de exconsellers que acudirán a declarar a la Audiencia Nacional podrían no responder a las preguntas de la Fiscalía. ¡Buenos días! A partir de las 9 de la mañana comenzarán las declaraciones tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo de los 20 ex cargos públicos del Govern y de la Mesa del Parlament, aunque algunos de ellos no acudirán, como por ejemplo el expresident Puigdemont, que permanece en Bélgica junto a otros cuatro exconsellers.

