Piqué retuitea una crítica de Kilian Jornet al encarcelamiento de los exconsellers

El futbolista del Barça Gerard Piqué ha retuiteado un mensaje del ultrafondista catalán Kilian Jornet en el que critica abiertamente la encarcelación de los exconsellers de la Generalitat, decretada este jueves por la jueza Carmen Lamela.

Jornet ha escrito un mensaje en inglés en el que asegura que "la falta de democracia se hace evidente" cuando "la represión y el encarcelamiento se utilizan para silenciar ideas".

El ultrafondista catalán, especialista en carreras de montaña, ya había expresado en el pasado su simpatía por la causa independentista.

Gerard Piqué, por su parte, ha dejado entrever que tampoco comparte la decisión de encarcelar el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a siete exconsellers al retuitear el mensaje publicado por Jornet.

When, in the lack of political capacity, the repression and imprisonment are used to silence ideas, the lack of democracy becomes evident.