Mas y líderes del PDeCAT, ERC y Podem arropan a los citados al grito de "no estáis solos"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, o el secretario general de Podem, Albano Dante Fachín, son algunas de las personas que han arropado este jueves al grito de "no estáis solos" a los miembros del Govern y de la mesa del Parlament citados este jueves en los tribunales.

Poco antes de las 9:00 horas, cuando accedían a la Audiencia Nacional, cuatro exconsellers de la Generalitat -Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Antoni Comín (Salud), Josep Rull (Territorio) y Joaquim Forn (Interior)- un grupo de personas ha comenzado a aplaudirles y gritarles en catalán "No estáis solos".

Entre los congregados para mostrar su apoyo a los citados ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se encontraban, además de Mas, Tardá y Fachín, el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián y varios diputados del PDeCAT como Carles Campuzano y Jordi Xuclá, entre otros.

También ha podido verse al exdirector de la Mossos d'Esquadra Pere Soler.

Todos ellos se han concentrado en la plaza de la Villa a escasos metros de la entrada de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en un gran despliegue mediático y de seguridad.

Ante el Supremo, donde están citados los miembros de la Mesa del Parlament, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique; el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y el diputado catalán de Unidos Podemos Xavier Domènech, han arropado a Joan Josep Nuet, de Catalunya sí que es Pot, imputado como miembro de la Mesa del Parlament.

Los congregados han coreado "Libertad, libertad" a la llegada de los imputados.

Mas: "Con tribunales y violencia no se va a resolver el conflicto"

Mas ha manifestado que la decisión de Carles Puigdemont y cinco exconsellers de no comparecer ante la Audiencia Nacional forma parte de su legítima estrategia de defensa y ha advertido: "con tribunales y violencia no se va a resolver el conflicto entre Cataluña y España".

Mas ha hecho estas declaraciones a los periodistas a la entrada de la Audiencia Nacional, donde ha acudido junto con un buen número de dirigentes independentistas y miembros de Unidos Podemos para apoyar a la veintena de imputados por rebelión, sedición y malversación por la declaración de independencia.

El expresidente de la Generalitat ha asegurado que las acusaciones contra Puigdemont son injustas y que su renuncia a acudir a la citación judicial forma parte de su "legítima" estrategia.

Ha planteado al respecto que se les acusa de delitos de rebelión y sedición cuando esas acusaciones "no tienen ninguna base" y ha añadido que lo que se está produciendo es un "abuso del derecho".

Mas ha reconocido no haber hablado con él desde el pasado viernes por la tarde, pero ha dejado claro que lo que ha hecho "no es abandonar un país".

"Él ha dicho reiteradamente que está dispuesto a colaborar y a dar la cara, pero le están acusando de delitos muy graves, con penas muy duras, y ustedes tienen que entender que tienen derecho a tener una estrategia de defensa propia", ha manifestado.

Mas ha dicho que solo con "alata política" se resolverá "el conflicto"El antecesor de Puigdemont ha insistido en que solo con "alta política" se podrá resolver "el conflicto", pues "cuanta más gasolina y leña se echa, el fuego se hace peor" y las encuestas muestran el alza del sentimiento independentista.

En ese contexto, ha indicado que el 21 de diciembre, en las elecciones, sin que nadie pueda decir que están fuera del marco legal, hay una buena oportunidad de derrotar a "este autoritarismo".

Rufián: "Haremos de las urnas la peor pesadilla del frente golpista"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por su parte, ha afirmado que su partido no reconoce las elecciones que se han convocado para el 21 de diciembre en Cataluña porque les "parecen ilegítimas" pero ha afirmado que se presentarán. "Haremos de esas urnas la peor pesadilla del frente golpista formado por el PP, Ciudadanos y el PSC", ha dicho.

También ha denunciado que "hay gente que hoy esta frente a un juez simplemente por cumplir con un programa electoral" y que "también se incumplió la ley con la Gurtel o la Púnica y no enfada tanto a según quién". "Esto va de entre dos y tres millones de personas que salen a la calle pidiendo votar y eso no se soluciona metiendo en la cárcel a un político", ha dicho.

"Respetamos enormemente la defensa legal de gente q se enfrenta a 30 años de prisión por sus ideas", ha añadido acerca de los citados.

Respecto a las CUP, ha afirmado que le parece "normal que las CUP, como no está dentro del Gobierno, no estén querelladas". Rufián ha criticado que haya quien se crea que "la CUP se intenta librar" y ha atribuido que no estén querellados a "un tema legal".

Tardá: "Qué sentido tiene cesar al Govern legítimo si al final se negociará"

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, se ha preguntado sobre el sentido de aplicar el artículo 155 de la Constitución y de cesar a todo un Govern que es "legítimo" si al final "nadie duda" de que "tarde o temprano" el Gobierno acabará negociando con Cataluña.

Tardá ha acudido a las puertas de la Audiencia Naiconal y el Tribunal Supremo para mostrar su apoyo a la veintena de imputados por rebelión, sedición y malversación por la declaración de independencia.

En declaraciones a los periodistas Joan Tardá ha vaticinado que se pagará "muy caro" el "craso error" de destituir a un gobierno, el catalán, elegido de forma democrática, al tiempo que ha reprochado al Gobierno central la aplicación del 155 cuando la Generalitat había parado "máquinas" al suspender la Declaración Unilateral de Independencia, con el objetivo de alcanzar un escenario de diálogo.

A juicio de Tardá "lo más interesante" para resolver un problema social es "seducir" y no "reprimir" como ha hecho el Ejecutivo, sobre todo cuando "nadie duda de que tarde o temprano se va a negociar".

Preguntado por la incomparecencia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la Audiencia Nacional, Tardá ha explicado que cree que "no ha sido un mal proceder" desde el punto de vista de la internacionalización de la situación en Cataluña, aunque califica de "sinsentido" la posibilidad de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dicte una orden de detención.

No obstante, asegura que Puigdemont no se ha negado a comparecer, sino que ha pedido hacer por videoconferencia, lo cual aleja al expresidente de una posición de "desacato".

Pascal: "Puigdemont ha mostrado predisposición a cooperar con la Justicia"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha asegurado que, a pesar de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no ha acudido a su cita ante la Audiencia Nacional, "nuestro presidente" ha demostrado sobradamente su "predisposición para cooperar con la Justicia".

Pascal ha sido una de las personas que ha acudido ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para mostrar públicamente su "apoyo y solidaridad" con la veintena de dirigentes del Govern y miembros de la Mesa del Parlamento citados en ambas instancias para declarar pro los delitos de rebelión, sedición y malversación.

"En democracia votar nunca, nunca, nunca debe ser un delito, no aceptamos esta estrategia de judicialización del Gobierno del Estado y las autoridades judiciales", ha subrayado Pascal antes de mostrar su extrañeza por que los querellados estén acusados de delitos "deproporcionados".

Por este motivo, ha dejado claro que no van a dejar a nadie solo. "Sabemos que es un camino largo y difícil y sabemos que defender la democracia vale la pena defenderla hasta el final".

Preguntada por Carles Puigdemont, la líder del PDeCAT ha señalado que sigue siendo el presidente de la Generalitat y que su ausencia forma parte de una "estrategia judicial", porque él ya expresó que quiere colaborar con la justicia y que se predisposición a hacerlo es "máxima".

