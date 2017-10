Desafío independentista | Directo: El Govern: "Será una semana de decisiones, convocar elecciones no está sobre la mesa"

El pleno del Congreso debatirá el próximo martes una proposición no de ley del PP para que los grupos parlamentarios muestren su respaldo "incondicional" al trabajo de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, así como su condena al acoso a agentes desplegados en territorio catalán. Con esta iniciativa el PP quiere que el Congreso apoye el trabajo de estos efectivos desplazados a Cataluña y que están sufriendo un "enorme clima de hostilidad y numerosos ataques por el simple hecho de realizar su trabajo y defender el Estado de Derecho".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría estar preparando una declaración unilateral de independencia (DUI), que se anunciaría el próximo viernes conjuntamente con una convocatoria de elecciones autonómicas, según informa El Confidencial. De este modo, se impediría la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuyas medidas anunció ayer Rajoy. Precisamente durante su discurso de este sábado, Puigdemont pidió convocar un pleno esta semana en el Parlament para debatir sobre el 155.

El portavoz del Govern de la Generalitat, Jordi Turull, ha dicho en una entrevista en Rac1 que "la convocatoria de elecciones no está sobre la mesa en estos momentos", aunque también ha añadido que "esta semana será de decisiones. El no hacer nada no forma parte tampoco de ningún escenario. Es un tema de dignidad institucional". Respecto al 155 anunciado este sábado por Rajoy, "tenemos que estudiarlo. Jurídicamente no se sostiene", ha indicado Turull. En este sentido, ha asegurado que "todo el Govern va a una, especialmente después de lo que pasó ayer".

.@jorditurull: "La convocatòria d'eleccions no està sobre la taula". — Via Lliure de RAC1 (@vialliure) 22 de octubre de 2017

Presión para que Puigdemont convoque elecciones. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, cree que sería una "buena noticia" que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocara elecciones en Cataluña, pero desconfía de que "esos sean sus planes". En una entrevista en la Cope, Levy ha dicho que sería "positivo y bueno" que Puigdemont convocara elecciones "con garantías, con normas de verdad, con censos fiables, en las que se presenten programas electorales". "Si las convocase, siempre que se cumpliesen unos objetivos, sería buena noticia. Creo que es buena noticia todo lo que sea pasar página de esta triste etapa", ha señalado. No obstante, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP desconfía de que esos sean los planes e intereses del presidente de la Generalitat. "Desde luego, creo que él quiere hacer otras cosas con el apoyo o la amenaza de la CUP", ha lamentado.

Buenos días. Para este domingo, un día después de anunciarse las medidas para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, hay convocada una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid para exigir la libertad "inmediata y sin cargos" de líder de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, y del presidente de la también independentista Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelados preventivamente por un posible delito de sedición. La concentración ha sido convocada por las Marchas de la Dignidad y tendrá lugar a las 19.00 h de la tarde.