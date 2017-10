El Govern: "Será una semana de decisiones, convocar elecciones no está sobre la mesa"

El portavoz del Govern de la Generalitat, Jordi Turull, ha dicho en una entrevista en RAC1 que "la convocatoria de elecciones no está sobre la mesa en estos momentos", aunque también ha añadido que "esta semana será de decisiones. El no hacer nada no forma parte tampoco de ningún escenario. Es un tema de dignidad institucional".

Respecto al 155 anunciado este sábado por Rajoy, "tenemos que estudiarlo. Jurídicamente no se sostiene", ha indicado Turull. En este sentido, ha asegurado que "todo el Govern va a una, especialmente después de lo que pasó ayer".

Turull ha acusado este domingo al Gobierno central de situarse "fuera de la ley" en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha afirmado que en estos momentos "no está sobre la mesa" que el presidente catalán, Carles Puigdemont, convoque elecciones.

En una entrevista en la emisora de radio RAC 1, Turull ha apuntado que el pleno del Parlament que Puigdemont pidió convocar esta semana adoptará una decisión respetuosa con el "mandato del 1 de octubre" y en defensa de las instituciones catalanas, frente al anuncio de aplicación del 155.

"Cataluña será lo que decida el Parlament, el representante legítimo de los ciudadanos, no lo que decidan otros", ha añadido Turull.

El conseller ha acusado al Gobierno de situarse "fuera de la ley" con las medidas que anunció para aplicar el 155, pero "no fuera de la ley por poner urnas", como algunos pueden pensar que hizo la Generalitat, sino para "hacer un golpe de Estado a instituciones democráticamente escogidas".

"Que tomen nota porque esto afecta a los valores de Europa", ha advertido Jordi Turull, que ha lamentado que Cataluña es hoy en día "un país con un Estado que no la quiere y que cíclicamente se dedica a intentar aniquilar sus instituciones de autogobierno".

En opinión del conseller, "es una provocación detrás de otra. No hay independencia judicial, todos van a una. Desde que la Corona vino al 'A por ellos' y a la barra libre para hacer lo que hiciera falta para frenar una voluntad democrática, estamos viendo todo tipo de episodios", ha denunciado.