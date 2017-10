Desafío independentista | Directo: el Gobierno se reúne para activar el 155 y frenar a Puigdemont

Los miembros de la Mesa del Senado ya están llegando a la Cámara. El presidente, Pío García Escudero, se encuentra ya allí, así como el vicepresidente, Pedro Sanz, quien a su llegada ha señalado que previsiblemente este sábado se dé a conocer la fecha del pleno en el que se votarán las medidas que adopte el Gobierno. Todo hace pensar que ese día será el próximo viernes. Sanz ha afirmado que el artículo 155 está en la Constitución, por lo que ha llamado a no alarmarse con su aplicación, y ha agregado que lo importante es restablecer la legalidad.

Desde la Generalitat están muy pendientes del resultado del Consejo de Ministros extraordinario de este sabado. Se espera que alguno de sus miembros salga a valorarlas cuando se den a conocer pero por el momento el Govern solo ha informado de que asistirá a la manifestación "en defensa de los derechos y las libertades" convocada por Taula per la Democràcia a las 17.00 horas.



#bondia avui el #Govern assisteix a la manifestació en defensa dels drets i les llibertats convocada per la Taula per la Democràcia — Govern. Generalitat (@govern) 21 de octubre de 2017

El Consejo de Ministros ya se encuentra reunido. La reunión, presidida por Rajoy y a la que asisten todos los miembros del Ejecutivo, ha empezado sobre las 10.15 horas en el Palacio de la Moncloa. Fuentes del Gobierno han confirmado que será el propio presidente quien comparezca después ante los medios para informar de las decisiones adoptadas.

A la espera de saber qué hará el Gobierno para frenar las aspiraciones de los independentistas, El Periódico publica este sábado una encuesta que refleja que el 68,6% de los catalanes quiere que se celebren elecciones para intentar resolver la crisis en Cataluña. El 48,1% de los encuestados cree que Puigdemont no declaró la independencia el pasado 10 de octubre, frente al 37,5% que opina que sí, y al 46,1% le gustaría que el procès finalizase con un acuerdo con España para dotar de más autogobierno a la comunidad, mientras el 36,1% aboga por la secesión.

El senador del PNV Jokin Bildarratz cree que es "evidente" que la aplicación del artículo 155 no solucionará la situación en Cataluña y ha destacado que una medida de este calado no se llegó a aplicar "ni con Franco". "Si todavía el Gobierno español no ha entendido que hay más de dos millones de personas que no se sienten Estado es que todavía no ha entendido nada", ha señalado en declaraciones a Radio Euskadi. El PNV tiene un representante en la Mesa del Senado, que se reúne este sábado como primer paso de la Cámara para aprobar las medidas que decida el Gobierno. Otros cuatro son del PP y dos, del PSOE.

Este viernes, el rey Felipe VI mostró publicamente su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Resolveremos este intento inaceptable de secesión. Cataluña será parte de España", dijo durante su discurso en el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias, la primera vez que hablaba tras el mensaje institucional del 3 de octubre en el que acusó al Govern de "deslealtad" y de "fracturar" a la sociedad catalana.





Después de que el Gobierno tenga aprobadas las medidas, será el turno del Senado, la Cámara encargada de darles luz verde. La Mesa, formada por PP, PSOE y PNV, se reúne este mismo sábado, cuando haya acabado el Consejo de Ministros. Decidirá dos cosas: en qué comisión se van a debatir las iniciaitivas del Ejecutivo y el calendario a seguir. Si se cumple lo previsto, los trámites finalizarán con la votación en el pleno el próximo viernes, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Tras la reunión, el Gobierno, se espera que el propio presidente, dará a conocer las medidas que ha decidido adoptar. Hasta el momento ningún miembro del Ejecutivo ha querido avanzar nada, ni siquiera si han llegado a un acuerdo con PSOE y Ciudadanos para que las elecciones en Cataluña sean en enero. Este pacto lo confirmó en una entrevista la secretaria de Igualdad de los socialistas, Carmen Calvo, pero ni Rajoy ni el ministro Méndez de Vigo quisieron confirmarlo. Poco después, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reconocdía que él pactó con Rajoy que la cita electoral fuera en enero y que lo hizo a cambio del apoyo de su grupo en el Senado a la aplicación del 155.

¡Buenos días! Falta media hora para que empiece el Consejo de Ministros extraordinario en el que el Gobierno aprobará las medidas que va a adoptar para frenar las aspiraciones independentistas del president, Carles Puigdemont, medidas basadas en el artículo 155 de la Constitución.