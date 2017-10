Anonymous hackea la página web del Tribunal Constitucional

El grupo de ciberactivistas Anonymous ha hackeado este sábado la página web del Tribunal Constitucional en respuesta a la situación en Cataluña. El servicio estuvo caído hasta pasadas las 11.30 h de la mañana del sábado.

Desde el Tribunal Constitucional han confirmado la "imposibilidad de acceder" a su web temporalmente, aunque aún no tienen certeza del origen del ataque que impide este acceso.

El perfil de Twitter Nama Tikure ha sido utilizado por los ciberactivistas para anunciar el ataque de denegación de servicio DDoS y posteriormente ha publicado imágenes de algunas páginas webs caídas. Este métido de ataque satura el servidor en que está alojada la página web de peticiones de acceso, de modo que termina por bloquearse.

Just spreading the op before the massive attack ( 21-10-2017 ) #OpCatalunya #Anonymous #Operations #FreeCatalonia pic.twitter.com/3EEYD55reS

Some hours before the start. #Anonymous #OpCatalunya #FreeCatalonia

The justice is coming. Spain be ready. Cyber attacks loading: 99% pic.twitter.com/7CQi1hoGG4