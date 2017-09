Desafío independentista en Cataluña | Directo: Colau advierte a Rajoy de que si busca "arrasar" Cataluña, los demás dialogarán

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, participa en el acto de Barcelona del 'Marató per la democràcia'.

En Barcelona ha comenzado el 'Marató per la Democràcia', organizado por Òmnium Cultural y la ANC, para fabricar material de campaña para el 1-O. Realizarán talleres para crear chapas, murales, pancartas, carteles y otro tipo de material, así como una pegada masiva en las calles, como ya realizó el domingo pasado la ANC por el centro de Barcelona.

Puigdemont vuelve a publicar un gráfico en el que explica, paso a paso, cómo saltarse el veto a las webs del referéndum.

CAMPAÑA POR EL 1-O. El exentrenador del FC Barcelona y actual técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha mostrado en un vídeo de la ANC su apoyo al referéndum del 1 de octubre y ha pedido "que toda persona e institución tenga todo el derecho a ejercer su libertad".

ENCUESTAS. Por otro lado, un sondeo de NC Report que ha publicado este domingo el diario La Razón, los partidos soberanistas catalanes ERC, PDeCAT y la CUP perderían la mayoría absoluta en el Parlament si se celebraran hoy elecciones en Cataluña y se quedarían con 66 escaños, dos por debajo del control de la Cámara.

ENCUESTAS. Lo que suscita el rechazo de la mayoría (de un 61%) de encuestados en el sondeo de Metroscopia es aplicar el artículo 155 de la Constitución, pues consideran que empeoraría la situación actual, y también una amplía mayoría (el 82%) opinaron que el Gobierno de Mariano Rajoy ha reforzado el proceso independentista en lugar de debilitarlo.

ENCUESTAS. A una semana del 1 de octubre, dos medios de comunicación han publicado encuestas al respecto. El sondeo de Metroscopia publicado en El País destacae que el 82% de los entrevistados opinan que la mejor manera de resolver el problema entre Cataluña y España sería celebrar un referéndum "pactado y plenamente legal". La encuesta resalta además que, al margen del apoyo a una consulta por parte de las formaciones independentistas, tres de cada cuatro votantes del PSOE apuestan por un referéndum pactado, idea que defienden el 57% de los votantes de Ciudadanos y hasta un 49% de los votantes del PP.

En busca de ese espacio de encuentro, Colau ha pedido al PSC y al PSOE que recupere lo que "defendía" antaño, el derecho a decidir, un referéndum acordado, pues es en lo que están de acuerdo sus propios votantes. Y se ha dirigido a Sánchez para que asuma "responsabilidad de Estado" y se avenga a escuchar a Cataluña, lo que no pasa por "alinearse con un PP bunquerizado y en escalada represiva", capaz incluso, ha dicho, de "suspender de facto el autogobierno". La situación, apelando al secretario general del PSOE, "no va de un 'sí' o un 'no' a la independencia", sino "de derechos y libertades".

Colau, además de al PP, ha apelado al PSOE, al que ha pedido que participe en la búsqueda de esa solución dialogada, para lo cual antes tiene que dejar de alinearse con "un PP bunquerizado".

Allí, Colau ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si su propuesta política consiste en "arrasar Cataluña", los demás partidos, incluido el PSOE, según ha pedido ella, construirán "alternativas" para encontrar una solución dialogada.

Antes de participar en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau está en Zaragoza, donde se ha inaugurado la asamblea de cargos públicos de Unidos Podemos en el Congreso.

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha dicho que la cadena seguirá emitiendo el anuncio del referéndum del 1 de octubre, pese a advertir el Tribunal Constitucional que no se puede difundir publicidad de un referéndum suspendido, al considerar que atiende a una ley aprobada por el Parlament que sigue vigente. Sanchis ha explicado en el programa Preguntes freqüents que en TV3 aparecen "anuncios institucionales, en virtud de una ley que ha aprobado el Parlament y que ha quedado suspendida por el TC, pero todo se está haciendo en virtud de esta ley".

Este domingo tienen lugar varios actos en los que estará presente el pulso entre el Gobierno y la Generalitat a una semana exacta del referéndum del 1-O. Colau y Puigdemont encabezarán la tradicional comitiva de la fiesta de la Mercè, recorriendo calles de Ciutat Vella hasta el Ayuntamiento. Por otro lado, Òmnium Cultural y la ANC han organizado para este domingo un maratón en Barcelona, llamado 'Marató per la Democràcia', para fabricar material de campaña para el referéndum y luego colocarlo en todos los municipios de Cataluña.