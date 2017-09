El Govern: somos el máximo mando de los Mossos, el 1-O se hará pese a policías "disfrazados de chiquipark"

El conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha dicho este domingo que el "mando máximo, la coordinación máxima de los Mossos d'Esquadra es la Generalitat", por lo que el Govern tiene "toda la confianza" en el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que es el mando que dará las instrucciones a la policía catalana.

El fiscal superior de Cataluña dio este sábado instrucciones al Ministerio del Interior para que asuma la coordinación de los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional en las actuaciones para impedir el referéndum del 1 de octubre, una decisión que rechaza el gobierno de la Generalitat, que la recurrirá.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Turull ha dicho que los Mossos seguirán funcionando como han hecho hasta ahora, "con el mismo rigor y la misma proximidad".

Esto ya no es una batalla del Estado contra la Generalitat, es por dignidad También ha asegurado que el gobierno catalán "no asiste de manera contemplativa" a lo que está pasando en Cataluña y que ya está preparando una respuesta jurídica a la decisión de este sábado de la Fiscalía.

Ha añadido que "hace días asistimos a una barra libre por parte del Gobierno del Estado y de todos sus recortes, ya sea la Fiscalía, ya sea miembros de la judicatura, etcétera".

Turull ha reiterado que el próximo domingo 1 de octubre se celebrará el referéndum, porque "esto ya no es una batalla del Estado contra la Generalitat, es por dignidad", ha dicho Turull, que ha añadido que "hay tantos motivos" para que la gente vaya a votar que "habrá un tsunami democrático que el Estado no se espera".

Ha añadido que por mucha policía que "vayan trayendo hacia aquí", y "aunque vayan disfrazados de chiquipark" —en alusión a los barcos que acogen a la Guardia Civil y Policía Nacional— el 1-O se celebrará porque el compromiso del Govern es "muy claro y explícito".

"Son capaces de entrar en la Generalitat"

Respecto a la orden de la Fiscalía, Turull, ha insistido en que "no se puede aceptar" porque "no hay base legal", y ha subrayado que "son capaces de entrar en la Generalitat, pero no se lo pondremos fácil". "La ley es muy clara: la máxima dirección de los Mossos corresponde al Gobierno. Por tanto, no hay margen para la interpretación. ¡Es así y ya está!", ha señalado Turull en declaraciones a Rac1, en donde ha dicho que quien "se aparta del marco legal es el fiscal".

Sobre la posibilidad de que no se permita abrir los colegios el 1-O, Turull ha comentado que "lo que haga el Estado no depende de nosotros. Pero —ha añadido— debe haber una respuesta ciudadana cívica, pacífica y multitudinaria".

"Pronto sabremos si nos llama a una mesa electoral. Pero no me hagan decir cómo ni cuándo, porque estamos en situación de sitio", ha explicado el conseller de Presidencia, que preguntado sobre la posibilidad de que la Guardia Civil entre en el Palau de la Generalitat ha dicho: "Son capaces de cualquier cosa. Pero no se lo pondremos fácil si van a hacer una animalada de estas. No les haremos el pasillo... No puedo ser más explícito".

"Pueden detener consellers, pueden hacer cualquier cosa. Pero cada paso que dan es un boomerang para ellos. Si nos han de detener, que nos detengan. ¡Esto ahora está en manos de la gente!", ha apuntillado.

