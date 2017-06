Varios heridos al ser atropellados por una furgoneta cerca de una mezquita en Londres

Varias personas han resultado heridas al ser atropelladas por una furgoneta cerca de una mezquita situada en el bulevar de Seven Sisters, junto a Finsbury Park, al norte de Londres, según ha informado la Policía Metropolitana de la capital británica.

Según la BBC, al menos tres personas estarían en estado grave.

La Policía ha informado asimismo de que una persona ha sido detenida en relación con el incidente.

El aviso se dio pasada la medianoche de este domingo, a las 12.20 horas del lunes. Varias ambulancias se desplazaron a la zona. Los servicios de emergencia están atendiendo a las víctimas en el lugar del suceso, cuyos accesos han sido cortados al tráfico.

El Consejo Musulmán de Reino Unido ha señalado que los transeúntes afectados acababan de salir de la mezquita del parque Finsbury: "Hemos recibido informaciones de que una furgoneta ha atropellado a varios fieles cuando a salían de la mezquita de Finsbury Park", ha afirmado a través de su cuenta de Twitter.

BREAKING: We have been informed that a van has run over worshippers as they left #FinsburyPark Mosque. Our prayers are with the victims. https://t.co/FSE5m3bFpo — MCB (@MuslimCouncil) 19 de junio de 2017

We have sent a number of resources to an incident in Seven Sisters Road. More information will follow when we have it. — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 18 de junio de 2017

Police are on the scene and are dealing with a major incident in Seven Sisters Road https://t.co/eYPjbVvlZG pic.twitter.com/BzVdQUNfw8 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19 de junio de 2017

This is the scene at Finsbury Park station side of cordon. Confusion as to what exactly has taken place. Helicopter up. pic.twitter.com/Rex6EFssLr — Brian Whelan (@brianwhelanhack) 19 de junio de 2017