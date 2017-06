Una furgoneta arrolla a 20 personas en el London Bridge y hay incidentes en Borough Market

Ahora mismo hay tres focos de acción:



- 20 personas atropelladas en el Puente de Londres.

- Tres sospechosos que accedieron con armas blancas a Borough Market.

- Tercer incidente en la zona de Vauxhall.

BBC: tres personas habrían accedido a la zona de Borough Market con armas blancas de hasta 30 centímetros.

La Policía Metropolintana informa de un tercer incidente en el área de Vauxhall

Officers are now responding to an incident in the #Vauxhall area. 3/3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 de junio de 2017

Llegan imágenes del Puente de Londres, en la zona a la que han llegado las ambulancias, en la que se efectúa la detención de una persona.

El diaro Daily Mail habla de siete apuñalados en Borough Market.

The Sun: se ha producido un atropello masivo y posteriomente varios individuos se han bajado del vehículo y han comenzado a apuñalar a los viandantes.

Ahora mismo la policía trabaja en dos focos de actuación: por un lado, el atropello en el Puente de Londres y un posible ataque en el Borough Market.

Sky News ya informa de que el acto podría tratarse de un ataque terrorista.

Sky Sources: The incident at London Bridge is believed to be terrorism pic.twitter.com/3kUZACTN98 — Sky News (@SkyNews) 3 de junio de 2017

BBC: La Policía busca a tres sospechosos de participar en el atropello múltiple. Scotland Yard sigue hablando de "incidente grave".

The Spectator citando a fuentes policiales ya habla de víctimas mortales.

London bridge bar now. Police everywhere pic.twitter.com/0gWH9jhgdX — James Yates (@Yatesy17) 3 de junio de 2017

La CNN informa de que un hombre armado con un cuchillo ha entrado en un restaurante y atacado a dos personas.

JUST IN: Eyewitness tells CNN that two men entered a restaurant near London Bridge and stabbed two people inside https://t.co/pJXE5qQDN5 pic.twitter.com/isapRkTils — CNN (@CNN) 3 de junio de 2017

La Policía británica no descarta la posibilidad de la existencia de atacantes armados con cuchillos.

Varios testigos explican que en la zona se han reunida ya en torno a 30 ambulancias para atender a los afectados, según informa la BBC.

La Policía Metropolitana informa también de disparos en el Borough Market, uno de los más importantes y concurridos de la ciudad.

As well as #LondonBridge officers have also responsed to an incident in #BoroughMarket. We have armed police at the scenes. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 de junio de 2017

El reportero británico Ryan Hooper informa de que el incidente ha provocado el cierre de varias estaciones de metro de la ciudad de Londres.

Busy at Elephant and Castle, two stops short of London Bridge on the Northern Line pic.twitter.com/SeS0cNv6ta — Ryan Hooper (@RyanJHooper) 3 de junio de 2017

La Policía habla de incidente grave, y mantiene las investigaciones abiertas. Se ha desviado el tráfico y los peatones que se encontraban en la zona están siendo evacuados.

Testigos presenciales citados por el diario The Sun en su edición digital aseguran que han visto a varias personas tendidas en el suelo y recibiendo animación cardiopumonar tras haber sido apuñaladas.

El canal público señala que testigos presenciales vieron cómo el vehículo, de color blanco, invadía la acerca, arrollando a viandantes que caminaban por la zona en ese momento, lo que ha provocado el cierre del puente y de las inmediaciones, así como una fuerte presencial de agentes de policía armados en ese área