Varios muertos en un concierto en un estadio de Manchester tras una explosión

El estadio Manchester Arena en esa ciudad británica ha sido evacuado la noche de este lunes tras escucharse una fuerte explosión al finalizar un concierto de la cantante Ariana Grande, según informan medios del Reino Unido. La Policía ha confirmado que se han producido "varios muertos" y lesionados.

Los asistentes al concierto han dejado el auditorio presos del pánico tras escucharse la explosión (algunos testigos afirman que fueron dos), cuyo origen no ha sido establecido. Algunas personas, según el diario Daily Mirror, lo han descrito como un ruido parecido a una bomba o un disparo. Sin embargo, otros medios señalan que pudo deberse a un desperfecto o fallo en los altavoces.

Algunas de las personas que estaban en el concierto han colgado en la red vídeos donde se ve a la gente huyendo de la zona y gritando cuando terminaba el evento, sobre las 21:30 h GMT (23:30 h en España).

VIDEO: Chaos at UK's Manchester Arena after blast at Ariana Grande concert. More: https://t.co/Xg80udKDls pic.twitter.com/Z1TbB3kesB — Reuters UK (@ReutersUK) 22 de mayo de 2017

Video shows chaotic scene outside Manchester Arena amid reports of explosion, deaths after Ariana Grande concert. https://t.co/zEacQKaVwV pic.twitter.com/XoTQ1ufEeC — ABC News (@ABC) 22 de mayo de 2017

En su cuenta de Twitter, la Policía de Manchester ha confirmado que se han producido varios muertos y heridos, y pide a la población que evite el área.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) 22 de mayo de 2017

The Hollywood Reporter ha confirmado que la cantante Ariana Grande se encuentra bien.

Los servicios de emergencia ya han comenzado a llegar a las inmediaciones del Manchester Arena. La Red de Ferrocarriles británica ha anunciado a través de Twitter que la estación de tren de Manchester Victoria ha sido evacuada y cerrada, agregando que "se espera que la perturbación continúe hasta el final del día".

@BBCBreaking huge amount of ambulances and police heading to Manchester Arena pic.twitter.com/KYezB6eM8F — Sam Coley (@Sam__Coley) 22 de mayo de 2017

Ambulance crews make their way to Manchester Arena after major incident. Several injuries being treated and police cordon in place. pic.twitter.com/jnNETqfJcM — Darryl Morris (@darrylmorris) 22 de mayo de 2017