Ariana Grande, tras la explosión en Manchester: "Rota. No tengo palabras"

La cantante estadounidense Ariana Grande ha indicado que no tiene palabras para expresar sus sentimientos, tras la explosión ocurrida al término de su concierto en Manchester, que ha causado 19 muertos y 59 heridos.

"Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter que recibió más de 83.000 adhesiones en apenas diez minutos.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.