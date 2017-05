"Todo el mundo gritaba": Testigos describen escenas de pánico en el Manchester Arena

Testigos que asistían este lunes por la noche al concierto de la estadounidense Ariana Grande en el estadio Manchester Arena describieron a los medios locales escenas de pánico tras escuchar una "enorme explosión".

"Todo el mundo estaba gritando y corriendo, el suelo estaba repleto de abrigos y teléfonos móviles. La gente simplemente lo arrojaba todo", relató a la BBC Robert Tempkin, de 22 años.

La policía ha confirmado que el suceso ha provocado al menos 19 muertos muertos y 50 heridos, mientras que el servicio de ambulancias de Manchester (norte de Inglaterra) ha informado de que está dedicando "amplios recursos" al incidente.

El suelo estaba repleto de abrigos y teléfonos móvilesMajid Khan, de 22 años, describió a la agencia local PA cómo la explosión se produjo una vez terminado el concierto, cuando el público comenzaba a abandonar el recinto.

Todo el mundo estaba gritando y corriendo, el suelo estaba repleto de abrigos y teléfonos móviles"Se produjo una detonación y todas las personas que estaban en el otro lado del pabellón se pusieron a correr de pronto hacia nosotros porque trataban de salir hacia (la calle) Trinity Way", afirmó Khan.

Esa salida "estaba bloqueada, por lo que todo el mundo corría para encontrar cualquier salida lo antes posible", afirmó.

Otro testigo explicó que poco después de que la cantante se despidiera del público "las luces se encendieron, se produjeron grandes estruendos y la gente empezó a correr y gritar".

"Nos metimos en un ascensor hacia el piso superior, hacia las salidas. Cuando se abrieron las puertas vi sangre en el suelo y dos personas heridas. Tenían sangre en toda su cara", afirmó ese testigo.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE