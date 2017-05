Atentado en Manchester | Directo: May califica de "atroz ataque terrorista" y la Policía investiga

La Guardia Civil recuerda a los españoles que puedan requerir ayuda o información en Manchester que hay un número de teléfono disponible para emergencias: +44 07 712 764 151.





Los 59 heridos en el atentado están siendo tratados en seis diferentes hospitales de Manchester, algunos de ellos por las heridas de metralla que presentan sus cuerpos.

Los laboristas británicos han hecho público un comunicado en el que dicen sumarse a la suspensión de la campaña electoral británica debido al atentado terrorista. El lider de la formación Jeremy Corbyn ha dicho sentirse "horrorizado" por lo ocurrido en Manchester, tener su pensamiento en las familias de los fallecidos y heridos. Corbyn ha agradecido la labor profesional de los servicios de emergencia.

Las redes sociales están concentrándose en averiguar cualquier información sobre el paradero de varios de los desaparecidos tras la explosión en el Manchester Arena. Como es el caso de Olivia Campbell, una joven cuya fotografía está en twitter y que, según sus conocidos, habría entrado en un listado oficial de desaparecidos en el atentado.

El atentado terrorista que esta noche causó al menos 19 muertos y 59 heridos en el exterior del estadio Manchester Arena, al norte de Inglaterra, tras el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, que continúa acordonado (fotografía) es el segundo más importante en Reino Unido desde el 7 de julio de 2005. En esa fecha, tres explosiones en el metro y un autobús dejaron 56 muertos y 700 heridos en Londres.





Comienzan a llegar las primeras condenas públicas internacionales al atentado terrorista de Manchester. El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, condenó un atentado "que parece dirigido contra adolescentes". "Este incidente, este ataque, es especialmente vil, criminal y horrendo porque parece ser dirigido deliberadamente contra adolescentes. Es un ataque contra los inocentes y con seguridad no hay crimen más reprochable que el asesinato de menores", dijo Turnbull.

Lo servicios de inteligencia de Estados Unidos apuntan la hipótesis de que el atentado terrorista podría haber sido perpetrado por un terrorista suicida, aunque fuentes oficiales británicas no han confirmado ni desmentido dicha hipótesis, a la espera de que se esclarezcan los hechos.



La mayor parte de los heridos en el atentado fueron desplazados a seis hospitales de Manchester. Recordemos que el balance es de 19 muertos y 59 heridos.

Diferentes particulares y hoteles en Manchester se han movilizado y han ofreciendo, a través de internet, habitaciones a los asistentes al concierto bajo la etiqueta en Twitter #RoomForManchester ("Habitación para Manchester").

Las escenas vividas en el Manchester Arena fueron dramáticas en un recinto al que asistieron numerosos menores. Varios testigos han colgado vídeos en las redes sociales en las que se aprecia la situación de pánico en los alrededores del recinto.





Video shows chaotic scene outside Manchester Arena amid reports of explosion, deaths after Ariana Grande concert. https://t.co/zEacQKaVwV pic.twitter.com/XoTQ1ufEeC

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE