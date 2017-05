Las familias buscan a los desaparecidos tras el atentado en el Manchester Arena

Muchas de las familias de los asistentes al concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena están buscando a sus hijos, sobrinos o amigos subiendo sus fotos a través de las redes sociales para tratar de localizarles.

En medio de un atentado ha dejado al menos 22 muertos y 59 heridos, nada se sabe de una decena de jóvenes.

Olivia Campbell y su amigo Adam asistieron juntos al concierto de Ariana Grande. Charlotte, la madre de Olivia ha explicado a la CNN que sobre las 20:30 vio por última a su hija. "Es la sensación más horrible del mundo no saber nada sobre mi hija. No la encuentro. No sé si está viva o muerta".

We have still not found OLIVIA CAMPBELL. If you see her please contact me ASAP. pic.twitter.com/8LboKg0B2n — Aleshia Anne (@Hello_Leesha) 23 de mayo de 2017

Deborah Hutchinson ha publicado en su perfil de Facebook las fotografías de su hija y de su yerno, que desaparecieron tras el ataque del Manchester Arena.

Los amigos de Martyn también han lanzado fotografías del joven desaparecido.

"Llevamos siete horas esperando y buscando a Chloe y Liam", han escrito los amigos de los jóvenes que asistieron al concierto y de los que tampoco se sabe nada.