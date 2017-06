Críticas en las redes por una hipotética subida de precios de Uber tras el atentado de Londres

La compañía Uber ha sido objeto de críticas en la red después de que se produjera un "aumento de precios" en sus tarifas tras el atentado que este sábado se produjo en el corazón de Londres.

Los usuarios reaccionaron a unos precios "inflados" que coincidieron con el ataque en el que una furgoneta atropelló a veinte personas en la capital británica.

Hey @Uber -- you're really going to surge price x2.1 during a terrorist attack in #London??? Lower than low. #londonbridge #emergency pic.twitter.com/yXHFZsYZkT