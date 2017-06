Buscan a un español desaparecido en Londres tras enfrentarse a un terrorista

Un español residente en Londres llamado Ignacio Echeverría, de 39 años, todavía no ha podido ser localizado por su familia desde que fue visto por última vez este sábado en Londres, en uno de los lugares donde se produjo el atentado. La familia ha explicado que, en el momento del atentado, Ignacio regresaba de patinar en un parque con sus amigos cuando vieron como un hombre apuñalaba a una mujer en el entorno de Borough Market, junto a London Bridge.

Los amigos del desaparecido han explicado a los familiares que fue el único del grupo que se paró para socorrer a la mujer que estaba siendo apuñalada y se enzarzó con el agresor. La última vez que le vieron estaba tendido en la acera. Desde entonces, ni la familia ni sus amigos han logrado contactar con él ni encontrarle en hospitales, pese a haber llamado al consulado español, a la policía y a los hospitales de la zona.

Según ha explicado la familia, Ignacio va probablemente indocumentado, dado que regresaba de hacer deporte y no debía llevar su carné de identidad consigo. Mide aproximadamente 1,75 metros e iba vestido con pantalones vaqueros, zapatillas 'Vans' negras y jersey oscuro, además de una cadena de oro.

Una hermana del desaparecido, residente también en Londres, ha intentado visitar los hospitales donde se está atendiendo a los heridos en el atentado para tratar de encontrarle pero, según explican los familiares, las instalaciones han sido acordonadas y no han podido acceder todavía ni han recibido ninguna confirmación de que la identidad de alguno de los heridos se corresponda con la de Ignacio.

Fuentes municipales han confirmado a la agencia Efe que los familiares no encuentran al hombre, que "no está en la lista de fallecidos". Añadieron que, por el momento, no han podido comprobar el "listado de heridos".

El Consulado General de España en Londres está en contacto permanente con la policía británica para recabar más información sobre ciudadanos españoles que pudieran haber estado en el lugar de los dos atentados. El Consulado mantiene habilitados los siguientes números de teléfono de emergencia: +447938633876, +447582314487 y +447712764151 (para llamar desde España) y 07938633876, 07582314487 y 07712764151 (para llamar desde Reino Unido).