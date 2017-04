Ignacio González: el ambicioso escudero de Aguirre del que el PP quiso separarse

"Ignacio un día va a tener un problema". La profecía, repetida por miembros del PP y por rivales políticos, se cumplió este miércoles cuando el expresidente de la Comunidad de Madrid fue detenido por posible desvío de fondos en el Canal de Isabel II en la Operación Lezo.

Porque Jaime Ignacio González González (Madrid, 1960), ha sido un compañero incómodo incluso para sus propios compañeros de partido.

Aguirre y González conocieron en el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de EducaciónEsperanza Aguirre hizo vicepresidente de su primer gobierno en 2003 a este licenciado en Derecho, con el que había trabado amistad en el Ayuntamiento de Madrid. Ambos coincidieron después en el Ministerio de Educación (1996-1999): ella era ministra; él llegó a la Subsecretaría procedente del Consistorio, donde era funcionario y había ocupado varios cargos menores, entre ellos el de director de servicios de Cultura.

Sus caminos tomaron rumbos distintos cuando Aguirre pasó a la Presidencia del Senado, pero ya eran inseparables. Al recibir la encomienda de sustituir a Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, Aguirre no se olvidó de él. Tras el 'Tamayazo' y la victoria del PP en la repetición de las elecciones autonómicas, le pidió que abandonase la Secretaría de Estado para la Extranjería y la Inmigración, que ostentaba entonces, y le convirtió en vicepresidente.

Ascenso en Madrid

González acumuló poder en el ejecutivo autonómico y adquirió capacidad de veto respecto al resto de consejeros, sobre lo que aplicó su carácter "exigente y cortante" en numerosas ocasiones, según un excolaborador. En 2011, logró apartar a Francisco Granados -encarcelado por el 'caso Púnica'- de la secretaría general del PP de Madrid, lo que le permitió ejercer el mando del partido sin oposición interna. En septiembre de 2012 culminó su escalada al asumir la Presidencia regional tras el abandono de Aguirre.

González convirtió el Canal de Isabel II en un búnker trufado

de personas de su confianzaAntes, la confianza ciega de Aguirre en su vicepresidente hizo que dejase en sus manos la gestión -y el fallido proceso de privatización- del Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de la región.

González lo convirtió en un búnker trufado de personas de su confianza y priorizó las inversiones en Latinoamérica, que a la postre han provocado su detención. Una de sus visitas al otro lado del Atlántico, la que realizó a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias en 2008, acabó registrada en unas cintas de vídeo investigadas en sede judicial por un supuesto delito de espionaje cuya autoría se desconoce. El caso permanece abierto.

Aguirre también le impulsó como sustituto de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid en 2009. La lucha encarnizada que se desató entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón por el control de la entidad obligó a intervenir a Mariano Rajoy, que impuso a Rodrigo Rato, condenado después por el caso de las 'tarjetas black', investigado por su fortuna personal e imputado por la salida a bolsa de Bankia.

De Valencia a Marbella

La importancia de la figura de Nacho, como solo le llaman sus próximos, para Esperanza Aguirre se puso de manifiesto cuando le usó como brazo ejecutor de la ofensiva contra Mariano Rajoy en el convulso Congreso de Valencia de 2008. La presidenta admitió después que, en ese momento, ya pensaba que González debía ser su sucesor.

Sin embargo, Aguirre no siempre aplaudió su criterio y en su ambición de tener una agenda propia. "Ella dejaba hacer, tanto a Nacho como a Paco [Francisco Granados]. No se metía en sus cosas, salvo si le afectaba a ella o a la imagen de la Comunidad. Los dos se llevaron broncas de la presidenta y les advirtió de que si la cosa se saldría de madre, habría consecuencias", recuerda un ex alto cargo regional.

La dirección nacional del PP impidió a González revalidar su mandato en las elecciones autonómicas de 2015 al designar como candidata a Cristina Cifuentes. Su fidelidad absoluta a Aguirre, su amistad con empresarios como Enrique Cerezo o Arturo Fernández o la investigación judicial sobre el ático que él y su mujer, Lourdes Cavero, adquirieron en Marbella hicieron que Génova relegase a González al ostracismo.

