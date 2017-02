Artur Mas declara este martes como testigo en el juicio a Homs en el Tribunal Supremo

El expresidente de la Generalitat Artur Mas declarará este martes por la tarde en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio al diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia Francesc Homs por desobediencia al Tribunal Constitucional en la consulta del 9N.

Mas, que este lunes ya acudió al Supremo para arropar a Homs junto a otro centenar de personas, está citado como testigo de la defensa a partir de las 16.00 horas.

El expresidente catalán está pendiente de sentencia por los mismos hechos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tiene derecho a no declarar en contra de sí mismo.

Por ese motivo, aunque acuda como testigo, "será advertido de su derecho a no contestar a aquellas preguntas que puedan resultar perjudiciales para su defensa", según aclaró el Supremo en su citación.

El alto tribunal juzga si Homs ha de ser inhabilitado para ejercer cargo público durante nueve años por prevaricar en relación con la consulta del 9N.

El procesado declaró ante el tribunal que la Generalitat no podía dejar de llevar a cabo la consulta para preservar los derechos de los ciudadanos, que la volvería a celebrar y que el Constitucional no fue claro al prohibirla, dado que no hubo advertencia de apercibimiento.

