"Lo siento, me expresé mal": Simón se disculpa por haber defendido que las manifestaciones del 8-M podrían ser seguras

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha rectificado sobre las declaraciones que hizo el pasado jueves respecto a las manifestaciones del 8-M y ha señalado que "hay que evitar todas las situaciones" que no permitan garantizar las medidas de seguridad.

​

​La polémica se generó el pasado jueves, después de que Simón aseverara que "no es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa de 2.000 kilos que en una manifestación de 500 personas que se puede esparcir la gente y mantener las distancias".

​

​Según ha reconocido en la rueda de prensa de este lunes,al verse en televisión haciendo esas declaraciones "me llamó la atención lo mal que me había expresado", por lo que ha decidido rectificar y aclarar "el sentido" de sus palabras.