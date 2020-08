El vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha admitido diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la situación del rey emérito Juan Carlos, que a su juicio no debería abandonar España, pero las ha enmarcado dentro de la "normalidad democrática".

​Iglesias: "Respeto las palabras de Sánchez, pero nuestra posición es que no es aceptable que el anterior jefe del Estado no esté en el país"