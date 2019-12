No se preveía que la reunión que han mantenido este lunes los líderes de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Pablo Casado, terminara con un cambio de posición. Y no hubo sorpresas: tras un encuentro que duró menos de una hora, Casado confirmó que no facilitará con su abstención la investidura de Sánchez, que sigue sin tener fecha fijada. "Es casi un insulto" que se le plantee esta opción al PP, afirmó.