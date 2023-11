Un niño, noqueado por un vecino por "molestar" mientras jugaba al balón, pero la Policía no detiene al agresor

Jugar en la calle es uno de los pasatiempos más comunes entre los niños que, cuando alcanzan la edad de abandonar los parques y los columpios, en muchas ocasiones, optan por escoger un balón como entretenimiento preferido.

Así, un niño de doce años se encontraba en su urbanización junto a otros amigos cuando un vecino, asegurando que le estaban molestando con el balón, se acercó a ellos para exigirles que parasen. El menor, al ver que el vecino estaba poniéndose agresivo, pidió a uno de sus amigos que grabase la escena donde, finalmente, el vecino propina un fuerte puñetazo en la cara del menor, que cae inconsciente sobre el muro en el que estaba sentado.

Este miércoles, En boca de todos ha podido hablar en directo con la madre del niño, quien ha asegurado que los problemas con este vecino, de 38 años, son una constante: "Está acostumbrado a regañarlos y que todos se vayan. Es conflictivo, todos le tienen miedo. Yo he intentado hacerle ver que si fuera la hora de la siesta, lo entendería, pero después... los niños tienen derecho a jugar".

Además, durante su conexión con el matinal, Nerea, madre del menor, que tuvo que ser trasladado al hospital, ha destacado: "Tardé dos días en ver las imágenes porque mi familia y amigos me dijeron que eran tan fuertes que... al verlo pienso que mi hijo está vivo de milagro, por unos centímetros, porque le salva el muro".

"Es una persona que tiene un historial bastante amplio de detenciones, es bastante conflictivo. Pero nunca había pasado de insultos y amenazas. Esto es incomprensible, intolerante... Yo tengo rabia e impotencia por no poder hacer nada más", ha agregado Nerea.

"En ese momento, los niños no estaban ni jugando a la pelota. Este vecino no sale durante el día, hace vida de noche y no le gusta que los demás salgan a la plaza, no le gusta la pelota ni la bicicleta, no le gusta que chillen... nada que haga ruido. Esto viene de largo. Yo le digo a mi niño que él no conteste, pero que puede seguir jugando siempre que sean horas prudentes, porque está permitido. Yo le dije a mi hijo que no puede tener miedo porque él está en una plaza jugando", ha agregado la mujer.

Finalmente, la mujer ha apuntado: "Este señor está tan tranquilo en su casa, que es justo debajo de la mía. Además, tengo que pasar por ahí para entrar o salir. Encima, mi hermana, cuando baja al perro por la noche y se lo encuentra, él le bloquea el paso y se ríe de la situación. Así estamos. No se le detiene porque en el parte médico pone que las lesiones que le ha dejado a mi hijo de son de gravedad y la Policía no considera que sea suficiente para detenerle".