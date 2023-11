Conde-Pumpido Jr. aseguró en su declaración que pensaba que "la denunciante desconectó las cámaras de seguridad de la casa"

Desde que una mujer brasileña denunciase a Cándido Conde-Pumpido Varela por, supuestamente, haberla agredido sexualmente, la vida del abogado se ha convertido en un ir y venir de informaciones que, finalmente, le han llevado a terminar ingresado en el área de psiquiatría del hospital madrileño Ramón y Cajal.

Así, este miércoles, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, la primera declaración de Conde-Pumpido ante la Policía tras ser detenido acusado de la presunta agresión sexual.

Una declaración en la que el hijo del presidente del Tribunal Constitucional negó rotundamente que hubiera forzado a la mujer a mantener relaciones sexuales y, además, agregó que ninguno de sus amigos mantuvo "ningún tipo de contacto sexual con ella".

Respecto a si la presunta víctima tuvo o no un brote de ira, Conde-Pumpido aseguró: "Sí, cuando le digo que no le voy a llevar a su casa y le indico que le llevará mi amigo Fidel. Ahí comienza la discusión y termino entrando en casa y la dejo fuera. Eso provoca que ella se encolerice y comienza a montar escándalo en la puerta y aporrear la puerta. Me amenaza con que va a llamar a la Policía".

De la misma manera, el acusado destacó que en su casa sí hay cámaras de seguridad, pero apuntó que creía que la mujer habría borrado las grabaciones: "Creo que la denunciante ha desconectado algunas de ellas. El resto han seguido grabando".

Finalmente, el matinal ha accedido a las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se puede ver, según la Policía, cómo Cándido y la mujer abandonaron el domicilio juntos, pero cuando estaban en la puerta, ella no termina de salir de la casa, se da la vuelta y cambia de actitud.