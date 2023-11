Tensión en Madrid entre los manifestantes y una reportera de 'En boca de todos': "No me empuje, estoy haciendo mi trabajo"

El pacto entre PSOE y Junts por la amnistía a cambio de los votos necesarios para conseguir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha generado una gran tensión en nuestro país.

Así, desde que se conoció el pacto entre el partido socialista y el partido independentista catalán, las calles de Madrid se llenaron de manifestantes que gritaban contra la amnistía y, acompañados de cánticos fascistas, protestaban por el acuerdo alcanzado por las dos formaciones políticas.

Este miércoles, el Congreso de los Diputados se ha vestido, de nuevo, para la celebración de la primera sesión de investidura que tiene como objetivo que Pedro Sánchez revalide su cargo y vuelva a ocupar su puesto como presidente del Gobierno español, algo que ha servido a los manifestantes para volver a salir a la calle.

Ante esto, los reporteros de todas las cadenas de televisión se han trasladado tanto a la Cámara baja como a sus alrededores, desde donde se ha podido informar acerca de las protestas. En la calle Cedaceros de Madrid se encontraba la periodista Leticia Santos, de En boca de todos, quien se ha encontrado con algunas trabas para desempeñar sus funciones.

Fuera del plano captado por la cámara, se podía escuchar a Santos discutir con uno de los manifestantes, que trataba de impedir que la periodista llevase a cabo su trabajo: "No nos toque el cable y, sobre todo, no me empuje. Estamos trabajando. Respete mi trabajo igual que yo respeto su derecho de manifestación".

Tras esto, la reportera ha dado paso al vídeo en el que se mostraban las imágenes de la manifestación que se llevó a cabo el pasado martes en las calles de la capital. Finalmente, desde el plató del matinal de Cuatro, tanto Diego Losada como Nacho Abad han alabado el trabajo de Leticia Santos y, a su vez, han condenado el comportamiento de los manifestantes que trataban de incomodar a su compañera.