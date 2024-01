Un bombero denuncia que tuvo que acudir a trabajar con su bebé de cinco meses: "Me dijeron que me buscara la vida"

Andrés, bombero, trabaja en el parque de Arnedo, en La Rioja y acaba de ser padre de un bebé que, actualmente, tiene cinco meses. Por ello, se le ha concedido un permiso de lactancia con el que tiene derecho a abandonar su puesto de trabajo una hora antes.

Sin embargo, hace solo unos días, Andrés tuvo que acudir a su trabajo con su hijo, Martín, al avisarle en el último momento de que tenía que cubrir una baja. Tal como ha explicado durante su conexión con Espejo Público, comentó hasta en seis ocasiones que no tenía con quién dejar al pequeño, pero le respondieron que no había más alternativas: "Me dijo que me buscara la vida".

Asimismo, la baja que Andrés debía cubrir se conocía desde el pasado 26 de diciembre: "Pensé, si me obligas voy a acudir, pero tengo la obligación de ir a por mi hijo". La madre del niño también se ha incorporado al trabajo y le era imposible cuadrar los horarios para hacerse cargo del menor.

"Cuando llegué con Martín, el cabo de turno llamó al sargento de guardia y este llamó al gerente. A los minutos, el gerente llamó al parque y me dijo que abandonara el servicio. Ese mismo día, el parque de bomberos, que atiende a una población de más de 70.000 habitantes, se quedó con solo dos bomberos. La seguridad tanto de mis compañeros como de los ciudadanos es un peligro. Pero yo solo soy la punta del iceberg de un problema que llevamos arrastrando desde el año pasado", ha sentenciado Andrés, visiblemente molesto con la situación.